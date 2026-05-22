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OnanaIMAGO
Sydney Jordan

Traducido por

André Onana conquista su primer título con el Trabzonspor tras ganar la final de la Copa de Turquía

Trabzonspor vs Konyaspor
Trabzonspor
Konyaspor
Copa
A. Onana

El Trabzonspor, tercero en la liga, ganó la Copa de Turquía al vencer 2-1 al Konyaspor, noveno de la Süper Lig.

El partido comenzó agitado: se interrumpió en el primer minuto por fuegos artificiales lanzados al campo. Tras la reanudación, el Trabzonspor tomó la iniciativa y marcó el 1-0 en el 17’. 

Tras una rápida combinación por la derecha, Wagner Pina centró y Paul Onuachu, entre dos defensas, remató de volea: 1-0. 

Tras el descanso, Konyaspor respondió rápido: Onana detuvo el primer remate de Muleka, pero no pudo con el segundo: 1-1. 

Tras una falta sobre Tim Jabol-Folcarelli, el árbitro pitó penalti, pero Enis Bardhi chutó al poste y Onana atrapó el rebote. 

En los últimos minutos, el Trabzonspor obtuvo un penalti. Onuachu lo transformó con calma: 2-1 a diez del final. 

El Trabzonspor resistió y Onana alzó su primer título con el club. Es la primera Copa de Turquía para el Trabzonspor desde 2020.

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