Ancelotti sugirió a Chicharito salir del Real Madrid

El técnico italiano contó en 2017 que aconsejó a Hernández salir de la entidad Merengue.

Sorprendentemente y cuando nadie lo esperaba, en 2014 el anunció con bombo y platillo el fichaje de Chicharito Hernández. El mexicano llegaba cedido del , viviendo una temporada donde tuvo pocos minutos, pero sí pudo responder con anotaciones.

Un año después y sin conquistar ningún título, los Merengues decidieron dar un golpe de timón, despidiendo a Carlo Ancelotti y saliendo jugadores como Sami Khedira, Iker Casillas y el propio Hernández Balcázar.

Carletto escribió en 2017 su libro titulado Liderazgo Tranquilo, en el que reveló un particular episodio que atravesó con el máximo goleador de la Selección mexicana: “Son pocas las ocasiones en que me he visto obligado a recomendar que un jugador se vaya del club. Una de ellas se produjo poco antes de terminar mi temporada con el Real Madrid, cuando Javier Chicharito Hernández me abordó para preguntarme de su futuro”.

“Yo lo tenía claro, así que le dije: ‘No conozco ni siquiera mi propia situación en el futuro, así que no puedo responderte. Si me quedo, quiero que tú también te quedes, pero no depende de mí’”, le dijo en una charla el italiano, unos días antes de que los dos se marcharan de la entidad Merengue.

Curiosamente, ambos personajes se encontraron un año después en el futbol de . Chicharito tuvo uno de los mejores momentos de su trayectoria defendiendo la camiseta del Bayer Leverkusen, y Carletto dirigió al , consagrándose campeón.