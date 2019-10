Ancelotti reconoce que les interesaría fichar a Zlatan Ibrahimovic

El técnico italiano reconoció que recibiría con los brazos abiertos al delantero sueco.

A lo largo de la semana, Zlatan Ibrahimovic reconoció sus ganas de regresar al balompié europeo, haciéndole incluso un guiño al Napoli de Chucky Lozano. La temporada en la está cerca de concluír, y es prácticamente imposible predecir si el sueco continuará en o buscará emigrar a otro club.

En entrevista con la Gazzetta dello Sport, Ibra abrió la puerta a los Gli Azzurri. "Si vuelvo quiero ir a por el Scudetto. No quiero que nadie me fiche por ser Ibrahimovic. No soy un animal de circo al que la gente va a ver. Todo el amor que le dio esa ciudad a Maradona me genera ganas de probar en Nápoles. Sería fantástico repetir lo que hizo Diego".

La respuesta por parte del club italiano no se hizo esperar, y al finalizar el duelo entre el y el Hellas Verona hubo palabras por parte de Carlo Ancelotti, que en un tono bromista aseguró que le gustaría volver a trabajar con Zlatan. "¿Ibrahimovic? Le llamaré esta noche y le diré que aquí le estamos esperando. Le sigo mucho. En 29 partidos en la MLS hizo 30 goles".

Ibra es uno de los futbolistas más importantes de esta temporada, superado por Carlos Vela, delantero mexicano que marcó 34 goles y con el que ha formado una interesante rivalidad.