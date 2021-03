Ancelotti habló sobre James antes del juego contra Chelsea

En declaraciones previas al juego de este lunes contra el Chelsea, Carlo Ancelotti entregó novedades sobre el plantel respecto a jugadores recuperados y lesionados, entre ellos, los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina .

Sobre James dijo: "Tendré que chequearlo, es muy posible que no pueda jugar este partido, sin embargo, para el juego siguiente contra el Burnley puede que sí".

Tamabién sustuvo el reporte inicial de Yerry Mina: "Tiene un problema en la pantorrilla y estará por fuera, al menos tres a cuatro semanas. Esperemos que sea menos, pero por ahora ese es el tiempo estipulado" .

🤞 | Carlo Ancelotti says he is hopeful Tom Davies will be fit to face Chelsea on Monday, but added James Rodriguez may not be available. #CHEEVE