Ana Lucía Martínez recuerda el Torneo Uncaf 2014

La atacante considera que el certamen fue clave en su salto al extranjero.

Hay torneos que resultan determinantes en la carrera de los futbolistas. Y el caso de Ana Lucía Martínez no es la excepción. La delantera fue parte de la Selección de Guatemala que obtuvo el subcampeonato en el Torneo Uncaf 2014, logrando el boleto al Premundial en .

Martínez considera que dicho certamen fue determinante para dar el salto al extranjero y contar con las oportunidades de mostrar todo su potencial. "Pienso que tuve un muy buen rendimiento individual en ese torneo, lo que hizo que más adelante tuviera oportunidades de salir al extranjero", dijo la delantera en su cuenta de Instagram.

"A pesar de todo, en el Premundial no se me dieron muchos minutos y se me quitó la oportunidad de jugar contra Estados Unidos, el futbol me dio la oportunidad más adelante de alcanzar otros sueños y convertirme en una futbolista profesional", agregó.

Más equipos

La atacante dio el salto al futbol de los Estados Unidos, donde jugó con el Unifut-Rosal al Houston Dash. También pasó por equipos como Dinamo Guadalajara, , Sporting Huelva y Madrid CFF, club del que se despidió hace tan solo unos días tras culminar su contrato.