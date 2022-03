América volvió a fracasar: eliminado de Sudamericana en los penales ante Medellín

En la ironía del fútbol, América de Cali quedó eliminado de la Copa Sudamericana por la vía en la que, gracias a Joel Graterol, le había dado vida extra en la serie ante Independiente Medellín. El rojo sufrió un estruendoso fracaso internacional que nuevamente dejó en jaque a Juan Carlos Osorio ante la hinchada y la directiva.

Y es que además de la lamentable agresión de Osorio a Mosquera, el haberse quedado afuera de la Copa en la primera ronda es una caída que un grande como América pocas veces perdona, mucho más en condición de local y desaprovechando las oportunidades que tuvo para igualar y seguir de largo. Sí, América jugó bien en casa, pero también se vio superado por momentos. Fue inferior al reto y le quedó grande la responsabilidad de darle vuelta al marcador cuando tuvo todo para hacerlo.

También fue un castigo al mal partido en el Atanasio Girardot donde salió con vida casi que de milagro después de plantear un juego defensivo al que no está acostumbrado. Ni hablar del castigo a la terquedad de Osorio de no entrenar los penales sabiendo que era una posibilidad para definir la serie. El fútbol perdona, pero no olvida y hoy cobró con crueldad, pues el Medellín clasificó desde los doce pasos, cuando en esa misma condición tuvo doble match point, primero con Pons en el Atanasio Girardot y luego con Cadavid en el Pascual Guerrero, pero apareció la figura de Graterol.

Durísimo golpe a la moral Escarlata que se quedó solo con la Liga, donde sigue por fuera de los ocho sobre la mitad del campeonato y con un calendario ardiente donde le esperan el mismo Medellín, Tolima, Millonarios, Atlético Nacional y el Deportivo Cali, principalmente. Osorio de nuevo llamado a presentar el examen final.