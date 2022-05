América: Jugadores acusan racismo contra Juan Otero en semifinales

Jonathan dos Santos y Miguel Layún acusaron a la afición de realizar gritos racistas durante la semifinal del Clausura 2022. Tras la eliminación del América en la antesala de la final ante Pachuca, salieron a la luz unas imágenes en las que el lateral del club azulcrema se encaraba con seguidores en las gradas, ante lo que el propio Layún, al igual que su compañero, declararon por diferentes medios que la discusión fue provocada por insultos discriminatorios que se escucharon en contra de Juan Otero, atacante colombiano.

LAYÚN Y DOS SANTOS NO QUIEREN MÁS RACISMO

Miguel Layún 🇲🇽, jugador del América, discutió con sus propios hinchas por insultos racistas a un compañero.pic.twitter.com/TtzgnITbus — VarskySports (@VarskySports) May 23, 2022

Layún utilizó su cuenta de Twitter para negar los primeros informes respecto a lo ocurrido, asegurando que el intercambio verbal entre él y Jonathan dos Santos con uno de los aficionados fue debido a un insulto racista contra su compañero, ante lo que decidieron salir en defensa de Otero, incapaz de aceptar dicho tipo de actos en el futbol. “Hubo un insulto racista hacia un compañero nuestro. No hay más cabida al racismo PUNTO!!!”, escribió el mundialista mexicano.

INFORMEN BIEN, por sus titulares a medias se engaña a quienes los leen!



Hubo un insulto racista hacia un compañero nuestro. No hay más cabida al racismo PUNTO!!! https://t.co/PwcJO7AYnw — Miguel Layun (@Miguel_layun) May 23, 2022

Por su parte, el mediocampista del América habló con la prensa a su salida de las instalaciones del club, donde dio a conocer su versión de lo ocurrido, quien corroboró lo dicho por Layún y al igual que su compañero, lamentó que una situación así pueda seguir ocurriendo en la Liga MX. Finalmente, al ser cuestionado por el estado en que se encuentra Otero, solo afirmó que tiene el respaldo de todos en el equipo.

“No estamos para racismo en la vida, no nos vamos a pelear con los aficionados por ningún motivo, ni por perder, para nada, pero sí fue racismo y hoy no estamos para eso. Fue por eso, fue por eso que lo defendimos obviamente le dolió y como te digo no estamos para eso, tenemos que cambiar la sociedad, por eso lo defendemos, no fue como se dice que porque estábamos perdiendo no para nada. Imagínate, a ninguno le gusta que se metan con él, más si es de forma racista, para eso estamos los compañeros para apoyarlo”, expresó el exfutbolista del Barcelona.

SEGUNDA EXPERIENCIA DE OTERO CON EL RACISMO EN MÉXICO

Otero formaba parte de Santos Laguna cuando uno de sus excompañeros, Félix Torres, acusó al equipo del Atlético de San Luis de utilizar insultos racistas en su contra, una situación sobre la cual el sudamericano se expresó en su momento.

“Es una situación muy fea porque es un compañero nuestro donde claramente se ve que lo insultan, pero yo diría que eso no debería pasar en el fútbol porque hemos pasado por esa situación. Estoy con Torres, no hablaré del tema, que los dirigentes o la gente del club arreglen eso. Esperemos que eso no ocurra más y podamos seguir jugando”, declaró Otero en febrero de 2021.