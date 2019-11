Piojo Herrera descarta el regreso de Diego Lainez al América

El timonel de las Águilas considera inviable la vuelta del canterano de las Águilas, luego de los rumores que surgieron en las últimas semanas.

La inactividad de Diego Lainez ha dado paso a una serie de especulaciones sobre su futuro, al punto que muchos ven al América como una buena opción para él. Sin embargo, Miguel Herrera, director técnico de las Águilas, considera que el regreso del crack mexicano es inviable.

A pesar de los rumores que vinculan a Lainez con el América, el Piojo sostiene que estas versiones no tienen ningún fundamento. "No lo creo, no lo sé. Sí, pero no parece que sea lógico que el lo prestara otra vez al América, no sé si sea algo lógico", expresó Herrera a TUDN.

Es por eso que el timonel de los Azulcremas considera que la opción más viable es una cesión a un equipo europeo de menor nivel. "A lo mejor ellos preferirían prestarlo en Europa, que siga manteniendo su nivel en equipos de menor trayectoria, en una liga de ascenso de Europa".

Lainez ha visto buena parte de la temporada en el banquillo de suplentes, siendo una de las últimas opciones de Rubi. La próxima cita del Betis es contra el , por la fecha 14 de La Liga, en lo que será una prueba de fuego para el actual cuerpo técnico del conjunto verdiblanco.