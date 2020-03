América de Cali estudia recorte de contratos a los jugadores por crisis del coronavirus

Tulio Gómez, máximo accionista escarlata, habló sobre la posible reducción de los salarios para el segundo semestre.

La crisis que se avecina en el fútbol colombiano a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19 ha llevado a que varios clubes, y hasta la Dimayor, estudien la reducción de los salarios de los jugadores.

Uno de ellos es , reinante campeón del FPC, que se plantea seriamente la reducción de los contratos de sus jugadores para la segunda parte de la temporada. Así lo dejó claro Tulio Gómez, máximo accionista del Diablo.

“El fútbol se metió en una burbuja y a nivel mundial los salarios bajarán a la mitad. Eso nos hace ser conscientes de la situación de muchas personas que no tiene qué comer. Las consecuencias de esto se verán en dos o tres meses. Para el segundo semestre hay que mirar los contratos, los patrocinadores nos darán la mitad y los ingresos del FPC se bajarán por completo”, aseguró Gómez en declaraciones a Caracol Radio.

Más equipos

“Si el fútbol arranca en 15-20 días no será tan mortal. Pero si este año no hay Liga, los equipos vamos a quedar muy quebrados porque el patrimonio estará golpeado. La econimía colombiana estpa paralizada”, explicó. "Quien no esté de acuerdo con una reducción (si es el caso), que busque un equipo que le pague lo que pide", sentenció.

Por otra parte, el directivo escarlata también se refirió a la disputa legal contra el presidente de La Equidad, Carlos Zuluaga, por una polémicas declaraciones en las que puso en duda la legalidad del título de América en el Finalización 2019.

El artículo sigue a continuación

“Las declaraciones de Carlos Zuluaga son desafortunadas y subidas de tono. Los árbitros son seres humanos, se equivocan. Si tienen pruebas contra nosotros, deberían mostrarlas”, enfatizó Gómez, quien a su vez reveló que habló con el directivo de y éste le comentó que ha recibido amenazas por parte de algunos hinchas.