Amaranto sueña con ver a James vistiendo la camiseta del Atlético

El ex jugador expresó sus ganas de ver al volante de Real Madrid con la camiseta del Colchonero.

El futuro de James Rodríguez estaría bastante alejado de . Y es que ante la poca participación en el Merengue este temporada, su continuidad es una incógnita. Por este motivo, fue Luis Perea quien opinó sobre los próximos años del volante de la Selección de y sugirió su arribo a .

"James es un jugador con mucho talento, es uno de los tres jugadores más importantes de la historia del fútbol colombiano. A mí lo que me sorprende es que sigamos pensando que el Madrid no es equipo para James", manifestó el ex defensor en diálogo con Supercombo del Deporte.

En su época como jugador, el pasado zaguero vistió la camiseta del Colchonero, por lo que expresó su deseo por ver al mediocampista en el club blanquirrojo. "Tendríamos que hablar de qué equipo se ajusta mejor a James y él se quiere quedar en Madrid. El Aleti es un reto importante porque aún tiene edad para ser relevante. Me gustaría que se dé lo del Atlético para él", afirmó.

Y agregó: "No creo que Diego Simeone sea el único que toma las decisiones. Hay una junta donde revisan y al final sí creo que el entrenador tiene mucha fuerza y decisión para que venga o no. Si el técnico no lo quiere se hace más complicado".

Por último, Perea se refirió a los incovenientes físicos que tuvo James y aseguró: "Ojalá haya podido fortalecer sus problemas físicos y que donde sea que vaya debe saber que necesita tomar el rumbo porque él es un jugador importante para Colombia".