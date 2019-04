América de Cali busca DT: ¿Quiénes son los candidatos?

Estos son los candidatos que maneja el club para el banquillo del conjunto escarlata.

Luego de la derrota ante , América de Cali decidió poner punto final al ciclo de Fernando Castro por los pésimos resultados del equipo en Liga del último mes.

Jersson González asumió como nuevo técnico interino del equipo caleño. Conocido dentro del club y con una amplia historia vistiendo la camiseta escarlata, será el encargado de dirigir al América mientras se realiza la busqueda de un nuevo entrenador.

Ahora, el club se encuentra en la búsqueda de un DT que saque al equipo del mal momento en el que se encuentra, decisión que se debe dar en el seno del conjunto 'Escarlata' cuanto antes.

En Goal te mostramos algunas opciones para asumir al rojo.

El artículo sigue a continuación

ALEXIS MENDOZA

El ex- suena como candidato después de la declaración de Tulio Gómez hace un tiempo al diario El País de Cali: "Mendoza es un técnico que me gusta, como me gustan otros más, pero no quiero dar nombres para no comprometerme".

LEONEL ÁLVAREZ

JAIME DE LA PAVA

DIEGO UMAÑA