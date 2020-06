Always Ready no aceptará otra sede que no sea El Alto

El club paceño no está de acuerdo con que el campeonato boliviano se juegue en una sola sede que no sea La Paz o El Alto.

Always Ready descartó la idea de que el torneo boliviano pueda jugarse en una sola sede porque el club de la banda roja rechazará que el campeonato se dispute en una sola cancha que no sea la de la ciudad de El Alto.

El club millonario está en desacuerdo en trasladar el torneo a una sola sede como se habló desde hace varios días, votará en contra de esa posición porque ven que no sería beneficioso para los objetivos deportivos de la institución.

"Para modificar el reglamento del torneo Apertura en llevarlo a una o dos sedes es necesario la unanimidad de los 14 clubes, y si Always y The Strongest no estamos de acuerdo esto no pasará", dijo Andrés Costa, vicepresidente de Always Ready.

Más equipos

El cuadro de la banda roja jugó todos sus partidos como local en el estadio de Villa Ingenio, sus jugadores se sienten cómodos en el escenario deportivo que es el único con césped sintético.

Llevar los partidos del torneo Apertura fuera de El Alto hará que Always Ready pierda parte de su estilo de juego al toque rápido como le permite el estadio Municipal de Villa Ingenio donde se volvió casi imbatible desde que subió de categoría.

"Always Ready no apoyaría jugar en otra sede que no sea El Alto”, agregó el dirigente de la banda roja que marcha segundo en la tabla de posiciones con 21 unidades.

El artículo sigue a continuación

Hace una semana, Bolívar propuso jugar el resto del campeonato en una sola sede, ya sea Sucre o Tarija al ser ciudades neutras que no tienen un equipo en la división profesional.

Esta postura ganó apoyo en los demás clubes, sin embargo ninguna de las dos ciudades cuenta con las canchas disponibles, tampoco con la hotelería adecuada para albergar a las 14 delegaciones que tendrían como mínimo unas 30 personas como integrantes.

La otra posibilidad es que el campeonato se dispute en Cochabamba que si cuenta con los hoteles y las canchas disponibles porque hace dos años se disputaron los Juegos Suramericanos en esa ciudad.