Álvaro Pereira no descarta volver al fútbol paraguayo

El lateral uruguayo reconoció que hubo contactos para su regreso al torneo guaraní y tuvo palabras de agradecimiento hacía la hinchada de Cerro.

Álvaro Pereira, que defendió la camiseta de Cerro Porteño entre el 2016 y 2018, actualmente en Nacional de Montevideo, no descarta la posibilidad de volver al fútbol paraguayo en un futuro no muy lejano.

'Palito' comentó este jueves, en una charla con la AM970, que se llevó muy buenos recuerdos de , luego de su estadía en Barrio Obrero: “Le tengo un cariño muy especial a Cerro y al Paraguay. Sin distinguir camisetas, todos me trataron muy bien a mí y a mi familia. Me sentí una persona normal, una persona común y corriente, me sentí cómodo en el día al día en Asunción, el calor, el tereré…”, indicó el charrúa.

Pereira se mostró dolido por la forma en que le tocó salir de la institución azulgrana, con la que espera llegar pronto a un acuerdo, por una deuda existente: “Me hubiera gustado irme de otra manera de Cerro. Yo tuve que volver a Estudiantes y Cerro tenía una deuda con el club. Me hubiera gustado tener una revancha deportiva, lo mío fue por lesión, no porque no quería jugar. Por las lesiones no solo me perdí jugar en Cerro, me perdí jugar una Copa del Mundo y una ”, explicó.

Con respecto a la situación de la deuda, el uruguayo señaló: “Mi abogado está tratando eso, estoy reclamando solo lo que me deben sin querer perjudicar, que se cumpla lo que me corresponde”.

En la presente edición de la Conmebol Libertadores a ‘Palito’ le tocó volver a Barrio Obrero para enfrentar a su ex-equipo con la camiseta de Nacional y eso representó un momento muy especial, según comentó: “El recibimiento que me dieron en esa vuelta, yo con la camiseta de Nacional, fue increíble. Nunca me dieron una bienvenida así de parte de un ex-club, de la gente, de la hinchada…”.

Sobre la posibilidad de regresar a Paraguay en algún momento, Pereira indicó que existe un equipo que ya contactó con él. “Llevo 9 meses sin lesiones, entrenando en la alta competencia. Tuve una charla linda con allegados a Luqueño, no lo descarto a futuro, no descarto volver a Paraguay. La familia también se sintió muy cómoda ahí. Hablé con gente allegada a Luqueño, con el presidente y demás en su momento, no lo descarto a futuro, no descarto a futuro regresar a Paraguay", resaltó.