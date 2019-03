Álvaro Benito: "Me voy del Real Madrid sin ningún rencor"

El exfutbolista blanco sería sustituido por Raúl González.

Álvaro Benito ha reconocido a través de EFE que ha sido despedido como técnico de la cantera del Real Madrid, concretamente del Juvenil B. El exjugador blanco y colaborador en varios medios de comunicación, donde suele comentar los partidos del conjunto merengue, ha dicho que "se marcha sin rencor" de la Casa Blanca. Su sustituto sería Raúl González.

"Me marcho del club de mi corazón con la conciencia tranquila, por haberme dejado la piel cada día que he vuelto a disfrutar dentro del Real Madrid. He defendido en todo momento a capa y espada mi amor por la institución y seguirá intacto para siempre", manifestó en un escrito publicado por EFE.

"Agradezco el cariño de todos los trabajadores del club. En el Real Madrid hay un grupo humano fantástico que a diario hacen aún más grande a la entidad", dijo.

"Mi conciencia está tranquila porque me he partido la cara a diario para que los chicos progresaran y estuvieran siempre a la altura de lo que representa el escudo del Real Madrid. Respeto la decisión adoptada por el club, al que siempre he defendido en mi presencia en los medios de comunicación. Siempre sentí libertad para hablar del club de mis amores".

"Me voy sin ningún rencor y siempre estaré agradecido al Real Madrid por todo lo que me dio como futbolista y ahora en mis primeros pasos como técnico. Espero que no sea un adiós definitivo y que pronto nuestros caminos se vuelvan a cruzar".