Álvaro Arbeloa se muestra muy claro sobre su futuro como entrenador del Real Madrid

Álvaro Arbeloa confirmará este fin de semana su última vez en el banquillo del Real Madrid como entrenador interino. El sábado, el club blanco cerrará LaLiga recibiendo al Athletic Club.

Preguntado sobre su futuro, el exdefensa responde con claridad: «Sí, espero que no sea un adiós, sino un hasta pronto. Este club es mi hogar; llevo 20 años aquí en distintas funciones».

Asumió el cargo tras la destitución de Xabi Alonso, pero el equipo no encontró el éxito: el Barcelona se proclamó campeón y el Madrid quedó eliminado de la Champions. Además, el vestuario vivió momentos de gran tensión.

«He intentado desempeñar este papel lo mejor posible, pensando más en el Real Madrid que en mí mismo», reflexiona. «Sé cómo estaba la plantilla cuando llegué y cómo eran las relaciones en el vestuario».

Debió mediar en la fuerte disputa entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ampliamente difundida por la prensa española, y, al parecer, su relación con la estrella Kylian Mbappé fue tensa.

«Hubiera sido diferente si hubiera comenzado la temporada como entrenador, pero esta era la situación que me encontré. Miro dónde estaba hace un año, como entrenador de la cantera, y dónde estoy ahora. He dado pasos de gigante en los últimos cuatro meses y estoy listo para un nuevo reto», afirma el combativo y ambicioso Arbeloa.

Según Arbeloa, no tiene cabida en el cuerpo técnico de José Mourinho, posible nuevo entrenador del Real Madrid. «No voy a entrar en eso. Mourinho siempre cuenta con un cuerpo técnico fantástico. Si llega a ser entrenador aquí, trabajará con su propia gente».