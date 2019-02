El dorsal número 24 le fue asignado a Miguel Almirón en el Newcastle United, que este jueves hizo la presentación oficial de su nueva figura.

"Es una responsabilidad muy grande, desde que me enteré que Newcastle me seguía empece a ver sus partidos. Es un club histórico y estoy feliz de estar acá", fueron las primeras palabras de Almirón al canal oficial del club.

“Ya estoy ansioso de poder jugar con la gente de Newcastle. Estoy pasando por un momento muy lindo y voy a tratar de disfrutarlo al máximo”, agregó ‘Miggy’.

Almirón llegó a Inglaterra procedente del Atlanta United de la Major League Soccer, a cambio de unos 27 millones de dólares.

