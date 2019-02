Almeyda: "Cuando descendió River murió gente; y si no ascendía iba a volver a morir gente"

El actual DT de San Jose Earthquakes recordó su experiencia con el Millonario en la B Nacional y el sufrimiento que representó aquel año para el club.

Para llegar a su actual presente de gloria, River debió pasar por el peor momento de su historia: el descenso que sufrió a mediados de 2011. Uno de los protagonistas principales de aquella pesadilla, como capitán del equipo que perdió la categoría y como entrenador del conjunto que logró el ascenso un año después, fue Matías Almeyda, quien lejos de meterse en comparaciones sobre manchas que no se borran, explicó: "Lo único que no se tapa en la vida es robar y no decir que robaste. Irse a la B y salir campeón de la Libertadores son dos cosas diferentes. Una es que tocaste el piso, que nos sirvió para llegar a lo alto que el club está hoy. Está muy alto a comparacion de otros equipos. Seguir con esa pelotudez de 'sos de la B'…".

En diálogo con radio Mitre, el Pelado recordó lo traumática que fue aquella experiencia para el Millonario, a todos los niveles: "Cuando River descendió murió gente. Y si no ascendía iba a volver a morir gente. Cuando se habla de la B y se cargan, 'sos de la B' y te pongo el fantasma... Hubo familias que sufrieron, que perdieron seres queridos, no fue una broma. Fue fuerte".

Por otra parte, el actual entrenador de San Jose Earthquakes, de la MLS, recordó cómo fue que llegó a la dirección técnica de aquel equipo: "Nadie quería ser el entrenador, era un fierro caliente. Al otro día del descenso lo llamé a Passarella y le dije 'mire, si usted acepta, el DT quiero ser yo'. Él me dijo que estaba loco, que iba a vivir el peor año de mi vida. Le contesté 'usted está loco igual que yo, seremos dos locos'. En 15 días pasé a entrenar a mis ex compañeros. Fue un cambio grande. Era el peor año de la historia y yo no había dirigido nunca, era el capitán del descenso".

Almeyda, además, dejó en claro que ve muy lejana una vuelta al club de Núñez: "Hoy no pienso en volver, estuve en el momento que tenía que estar. River esta bárbaro ahora y yo tengo mi carrera por otro lado, con un proyecto de 4 años acá. Por el momento no lo veo, ni lo pienso. Hoy tiene que estar el que está y cuando se vaya va a ser difícil reemplazarlo, casi imposible. Gallardo va a dejar la vara recontra alta, pobre el que vaya después suyo".