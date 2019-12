Allen Yanes no continuará en el New York Red Bulls

El guatemalteco no entra en los planes del equipo para la próxima temporada.

II dio a conocer la lista de los jugadores con los que no cuenta para lo que será la próxima temporada de la United Soccer League. Y uno de los nombres que sorpresivamente aparece en el listado es el de Allen Yanes.

El guatemalteco no tuvo los minutos que esperaba en la pasada temporada de la ULS y hubo partidos en los que ni siquiera tuvo la oportunidad de ser convocado. Todo esto derivó en una situación que dio paso a su salida del conjunto estadounidense.

Al no entrar en los planes del New York Red Bulls II, Yanes ahora tiene la tarea de buscar equipo en el mercado de pases. En Guatemala muchos medios lo sitúan en Comunicaciones, pero desde el club han dejado claro que todavía no trabajan en refuerzos.