Allegri: "Si Cristiano no está en forma, no jugará contra el Ajax"

El entrenador de la Juventus valora la posibilidad de que el luso no esté frente a los holandeses, por los cuartos de final de la Champions League.

Massimiliano Allegri, entrenador de la , puso en duda este viernes la presencia de Cristiano Ronaldo contra el , por los cuartos de final de la .

El optimista delantero cree que, tras sufrir una molestia muscular en el partido entre y , podrá regresar a los campos de juego “en una o máximo dos semanas”, como comentó luego del partido internacional. Sin embargo, en Turín estiman que el futbolista se perderá el enfrentamiento de ida (10 de abril) contra los holandeses.

Así era el parte médico de Cristiano Ronaldo

En la rueda de prensa previal encuentro contra el , Allegri comentó que Ronaldo ya "comenzó a moverse de nuevo". "Necesita tomar precauciones porque estamos en una fase delicada. Se perderá el partido contra el Empoli y regresará cuando esté en su mejor momento y no haya peligro de que se repita la situación", señaló.

Y consultado sobre si jugará o no contra el Ajax, el técnico de la Vecchia Signora fue contundente: "Si no está en forma, no jugará. Cristiano se someterá a pruebas el lunes y luego evaluaremos su condición”.

Lo que está claro es que Cristiano, por lo pronto, no dirá presente en los próximos tres partidos del certamen local: contra Empoli, y Milan.