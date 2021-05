Allegri, en la mira del Real Madrid tras rechazarle en 2018

Florentino Pérez pensó en el técnico italiano después de que se fuera Zidane, pero este no aceptó su propuesta por su compromiso con la Juventus.

El Real Madrid está a la espera de que su actual entrenador, Zinedine Zidane, le comunique la decisión sobre su futuro. En el club blanco creen por diferentes motivos y señales que el marsellés no continuará. Entre estos indicios se encuentra la reciente conversación con el vestuario que algunos jugadores interpretaron como una despedida y otros creyeron que su técnico les estaba dando a entender su adiós.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Sea como fuere, lo cierto es que el Real Madrid ha tenido contacto en los últimos tiempos con tres entrenadores. Ellos son Massimiliano Allegri, Joachim Löw y Raúl González. El italiano es el mejor posicionado para suceder la prevista baja de Zidane. Lo curioso es que el de Livorno rechazó a los merengues en 2018. Esta negativa posibilitó el fichaje de Julen Lopetegui.

El artículo sigue a continuación

Allegri, en 2018: "Le agradezco al presidente Florentino Pérez la oportunidad"

Están a punto de cumplirse tres años de aquella situación. Zidane, como es sabido, dejó por su propia voluntad el banquillo del Real Madrid. Fue nada más conseguir su tercera Champions consecutiva, un motivo por el que el club se quedó especialmente sorprendido. Desde el Santiago Bernabéu pusieron en marcha su maquinaria para encontrarle sustituto y se toparon con el 'no' de Allegri.

Allegri lo explicó así en una entrevista en 'Sky Sport' en junio de 2018: "Más que decirle 'no' al Real Madrid, le dije 'sí' a la Juventus. He hablado con Florentino, pero lo rechacé porque me parecía justo quedarme porque era una decisión ya tomada, así que respeté lo que le dije a la directiva. Le agradezco al presidente Pérez la oportunidad".

Cabe recordar que en julio de 2020, en una entrevista con 'Tuttosport', Giovanni Carnevali, CEO del Sassuolo, afirmó que "Allegri es del Real Madrid desde hace mucho tiempo". Ahora, con Raúl asomando por su gran trabajo en la cantera y su poder en las encuestas, para el italiano parece volver a pasar el tren.