Las alineaciones del Sevilla vs. Borussia Dortmund de Champions League 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

El club hispalense, con el futuro de Julen Lopetegui pendiendo de un hilo tremendamente fino, recibe a los alemanes en un envite clave en Europa

El futuro de Julen Lopetegui en el Sevilla parece visto para sentencia. Con el retorno de Jorge Sampaoli al banquillo hispalense prácticamente cerrado, el técnico de Asteasu podría estar afrontando sus últimas horas en la capital andaluza. Sin tiempo para digerir esa complicada situación, su equipo recibe este miércoles al Borussia Dortmund, en un duelo clave en el Grupo G de la UEFA Champions League y que marcará el futuro de los de Nervión en la competición.

SIGUE TODO SOBRE EL SEVILLA VS. BORUSSIA DORTMUND DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2022-2023

Lopetegui tiene varias alternativas para el que podría ser su último once en Sevilla. Comenzando por la portería, donde Marko Dmitrovic y Yassine Bono pugnan por el puesto. En defensa, José Ángel Carmona y Kike Salas, que se han ganado el puesto, se perfilan como titulares junto a Nemanja Gudelj y Alex Telles, siempre que Marcos Acuña no supere sus molestias y no comience en el once, en el carril zurdo.

Muchas dudas

En la media, Joan Jordán e Ivan Rakitic podrían jugar junto a Thomas Delaney, mas también podrían entrar allí Fernando Reges, si se recupera de su proceso febril, o el 'Papu' Gómez, abriendo hueco a Erik Lamela en ataque. Allí, en punta de lanza, tampoco hay nada claro, con Youssef En-Nesyri y Rafa Mir pugnando por un puesto e Isco Alarcón, Óliver Torres e incuso Jesús Navas con opciones de optar al otro.

El Dortmund, plagado de bajas

La buena noticia para los hispalenses es que el Dortmund afronta el duelo entre algodones. Hasta nueve bajas presenta el equipo de Edin Terzic. Algunas de ellas, tan importantes como las de Giovanni Reyna, Mahmoud Dahoud, Marius Wolf y el capitán, Marco Reus. Además, Mats Hummels tiene gripe y no está claro que llegue. Si no lo hiciera, el joven Nico Schlotterbeck actuaría en el centro de la defensa, junto al 'gigante' Niklas Süle.