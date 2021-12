Uno de los partidos más atractivos de Primera División se juega este sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán. Allí, el Sevilla de Julen Lopetegui recibe al Atlético de Madrid, en un duelo que tiene en juego la segunda plaza de la competición de la regularidad.

Eso sí, los dos conjuntos llegan al choque plagados de bajas. En el Sevilla, no estarán por lesión Youssef En-Nesyri, Suso Fernández, Jesús Navas ni Erik Lamela, que llevan varias semanas fuera. Pero tampoco Óliver Torres, que se lesionó en el sufridísimo triunfo ante el Andratx en Copa del Rey y no volverá hasta 2022. Además, Marcos Acuña y Lucas Ocampos son duda, por lo que Ludwig Augustinsson y Óscar Rodríguez (o Munir El Haddadi) podrían actuar de inicio. Aunque el principal contratiempo para Lopetegui está en el centro del campo, donde no podrá contar con su gran ancla: Fernando Reges, por acumulación de tarjetas. Se espera que Thomas Delaney le reemplace en el once.

El Atleti, también con varias bajas

Por su lado, el Atleti de Diego Pablo 'El Cholo' Simeone también llega entre algodones. Josema Giménez, Antoine Griezmann, Stefan Savic y Sime Vrsaljko son bajas por lesión. Sí que estará Kieran Trippier, ya totalmente recuperado de su lesión de hombro, aunque no se espera que sea titular. Entre semana, Simeone ha ensayado con un 1-3-4-1-2, con Geoffrey Kondogbia repitiendo en el eje de la zaga, junto a Felipe Augusto y Mario Hermoso. Arriba, Thomas Lemar sería el enganche, mientras que Luis Suárez y Ángel Correa (o Matheus Cunha) formarían en punta de lanza.

ALINEACIONES DEL SEVILLA VS. ATLÉTICO MADRID Sevilla FC (1-4-3-3): Bono; Montiel, Diego Carlos, Koundé, Acuña/Augustinsson; Joan Jordán, Delaney, Rakitic; Papu Gómez, Rafa Mir y Ocampos/Munir/Óscar Rodríguez Atlético de Madrid (1-3-4-1-2): Oblak; Felipe, Kondogbia, Mario Hermoso; Marcos Llorente, De Paul, Koke, Carrasco; Lemar; Correa/Cunha y Luis Suárez

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL SEVILLA VS. ATLÉTICO MADRID

PARTIDO Sevilla vs. Atlético Madrid FECHA Sábado, 18 de diciembre ESTADIO Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL SEVILLA VS. ATLÉTICO MADRID

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL SEVILLA VS. ATLÉTICO MADRID

SEVILLA FC Lesionados Dudas Sancionados Apercibidos En-Nesyri: Lesión en el isquio Jesús Navas: Lesión en el muslo Suso Fernández: Lesión en el tobillo Óliver Torres: Lesión muscular Lamela: Lesión en el hombro Ocampos: Molestias Acuña: Lesión muscular Fernando: 1 partido Lamela ATLÉTICO DE MADRID Lesionados Dudas Sancionados Apercibidos Griezmann: Lesión en el muslo Giménez: Sobrecarga muscular Savic: Lesión en el isquio Vrsaljko: Fractura en la mandíbula - - Giménez Felipe Luis Suárez El artículo sigue a continuación

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL SEVILLA VS. ATLÉTICO MADRID

ZONA

CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG y CHI: 17:00;

COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

Últimos partidos del Atlético Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 2-0 Atlético Madrid LaLiga 12/12/2021 Oporto 1-3 Atlético Madrid UEFA Champions League 07/12/2021

