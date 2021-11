Real Madrid y Sevilla se enfrentan este domingo, en uno de los mejores partidos que se pueden ver cada año en Primera División. En el Santiago Bernabéu, los de Carlo Ancelotti reciben al conjunto hispalense, que llega con ganas de asaltar la capital.

Un partido al que ambos equipos arriban con ausencias... y muchas dudas. 'Carletto' no podrá contar con Gareth Bale ni Dani Ceballos, ambos lesionados, mientras que la gran incógnita es saber si llegará David Alaba. El defensa, indiscutible en la zaga blanca, se hizo un esguince de rodilla el miércoles en Liga de Campeones frente al Sheriff de Tiraspol. Sin embargo, y contra todo pronóstico, no está descartado que llegue al partido ante el Sevilla.

Aunque, si no lo hiciera, Nacho Fernández ocuparía su lugar. La otra duda es la de Eden Hazard, que no ha entrenado en toda la semana, mientras que Fede Valverde ya está de vuelta al grupo. Eso sí, no se espera que sea titular. Todo parece indicar que Ancelotti confiará en su once tipo, con la gran duda de saber si será Rodrygo Goes o Marco Asensio quien forme en punta de lanza junto a Vinicius Junior y Karim Benzema.

El Sevilla, con muchas dudas

Por su lado, el Sevilla llega al Bernabéu con las dudas de varios titulares. Lucas Ocampos, Diego Carlos y Jules Koundé tienen molestias y no está claro que vayan a llegar. Igual que Suso Fernández. Si no fueran de la partida, Julen Lopetegui podría dar la alternativa a futbolistas como Nemanja Gudelj, Karim Rekic, Óliver Torres o Munir El Haddadi. Por su parte, Jesús Navas, Erik Lamela y Youssef En-Nesyri, otros tres futbolistas clave, son bajas seguras.

ALINEACIONES DEL REAL MADRID VS. SEVILLA Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho/Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo/Asensio, Benzema y Vinicius Sevilla FC (1-4-3-3): Bono; Montiel, Koundé/Gudelj, Diego Carlos/Rekik, Acuña; Rakitic, Fernando, Joan Jordán; Papu Gómez, Rafa Mir y Ocampos/Óliver Torres/Munir

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL MADRID VS. SEVILLA

PARTIDO Real Madrid vs. Sevilla FECHA Domingo, 28 de noviembre ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu, Madrid HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL MADRID VS. SEVILLA

Por el momento, se desconocen las listas de convocados de ambos entrenadores

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL MADRID VS. SEVILLA

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Bale: Lesión en el sóleo Dani Ceballos: Lesión de tobillo Hazard: Gastroenteritis Alaba: Esguince de rodilla - - SEVILLA FC LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS En-Nesyri: Lesión en el isquio Jesús Navas: Lesión en el muslo Lamela: Molestias físicas Ocampos: Trabajo al margen Koundé: Molestias físicas Diego Carlos: Molestias físicas Suso: Molestias físicas - Rakitic Fernando Lamela El artículo sigue a continuación

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. SEVILLA

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV Bar 21:00 Sudamérica Star+

ESPN 2 ARG y CHI: 17:00; COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Sheriff Tiraspol 0-3 Real Madrid UEFA Champions League 24/11/2021 Granada 1-4 Real Madrid LaLiga 21/11/2021

Próximos partidos del Real Madrid