Las alineaciones del Real Betis vs. Real Madrid de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Ambos conjuntos afrontan el envite con bajas muy sensibles

El Real Madrid regresa este domingo a LaLiga, tres días después de su dura derrota en el Santiago Bernabéu frente a su máximo rival, el Fútbol Club Barcelona, que venció 0-1 a los de Carlo Ancelotti en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. Aunque con un calendario tan frenético no hay tiempo para lamentaciones, por lo que los blancos deben levantarse desde ya y visitan en el Benito Villamarín al Real Betis, que está luchando por entrar en posiciones de UEFA Champions League.

El Madrid, sin Modric

De cara al encuentro, eso sí, los dos equipos llegan con bajas muy importantes. En el Madrid, no estará por sanción Luka Modric, que se suma a los lesionados David Alaba y Ferland Mendy. Por tanto, 'Carletto' tendrá que introducir variaciones en su centro del campo. Allí, podría entrar Dani Ceballos, que no tuvo minutos ante el Barça, para formar junto a Toni Kroos y Aurélien Tchouaméni, mas Eduardo Camavinga también tiene posibilidades de ser de la partida. Incluso Ancelotti podría retrasar la posición de Fede Valverde y dar entrada arriba a Rodrygo Goes (o Marco Asensio) para formar junto a Karim Benzema y Vinicius Junior. El abanico de opciones, en ese sentido, es muy amplio.

En bloque bajo, por su parte, no se esperan variaciones. Thibaut Courtois saldrá en portería, con Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger y Nacho Fernández en defensa. Aunque Lucas Vázquez también tiene alguna posibilidad de entrar, para dar oxígeno a 'Carva'.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí Primer partido del Betis 'post-Fekir' Por su lado, el Real Betis de Manuel Pellegrini afronta el que será su primer encuentro después de conocer que Nabil Fekir se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y ya no podrá jugar hasta el próximo curso. Duro mazazo para el 'Ingeniero' y los suyos, que pierden a uno de sus mejores futbolistas en un momento clave de la temporada. Para más inri, tampoco llegará ante el Madrid Sergio Canales, que sigue lesionado del muslo, mientras que Juan Cruz también es baja y Rui Silva y Édgar González, dudas. Ante esa tesitura, se espera al resto de primeras espadas de Pellegrini. Luiz Felipe y Germán Pezzella liderarán al equipo desde el eje de la defensa, con Guido Rodríguez y William Carvalho en el doble pivote. Arriba, Luiz Henrique y Juanmi Jiménez percutirán por banda y nutrirán de balones al 'Panda' Borja Iglesias, aunque la gran duda está en conocer quién formará en la mediapunta. Allí, tienen opciones de jugar tanto el joven y talentoso Rodri Sánchez como también Ayoze Pérez, aunque el técnico chileno podría optar asimismo por blindar el centro del campo con el veterano Andrés Guardado.

ALINEACIONES DEL REAL BETIS VS. REAL MADRID Real Betis (1-4-2-3-1): Claudio Bravo/Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Juan Miranda/Abner; William Carvalho, Guido Rodríguez; Luiz Henrique, Rodri Sánchez/Ayoze Pérez, Juanmi; Borja Iglesias Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Kroos/Rodrygo, Tchouaméni, Dani Ceballos/Camavinga; Fede Valverde, Benzema y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL REAL BETIS VS. REAL MADRID

PARTIDO Real Betis vs. Real Madrid FECHA Domingo, 5 de marzo de 2023 ESTADIO Estadio Benito Villamarín, Sevilla HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL REAL BETIS VS. REAL MADRID

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL REAL BETIS VS. REAL MADRID

REAL BETIS LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Fekir: Rotura del ligamento cruzado de su rodilla Sergio Canales: Lesión en el cuádriceps Juan Cruz: Lesión en el muslo Rui Silva: Molestias Édgar González: Molestias - Édgar González William Carvalho Andrés Guardado Luiz Henrique REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Alaba: Lesión en el muslo Mendy: Lesión en el muslo - Modric: 1 partido Nacho

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL REAL BETIS VS. REAL MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

M+ LaLiga 2 (M55)

M+ LaLiga UHD (M440)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica DSports

DGO ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

