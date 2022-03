El Atlético de Madrid regresa este sábado a LaLiga. Lo hace después de que, el pasado martes, consiguiera eliminar al Manchester United en Old Trafford, en los octavos de final de la UEFA Champions League. Una gesta de mucho calibre, que los rojiblancos intentarán celebrar este sábado, ante el Rayo Vallecano.

Un partido en el que Diego Pablo Simeone seguirá sin poder contar con Yannick Carrasco. Se ha dado la circunstancia de que al belga le ha tocado cumplira sanción de forma consecutiva tanto en Champions como en Liga, en ambos casos por acumulación de amarillas. Así, no será de la partida ante los de Andoni Iraola. Tampoco estará Javi Serrano, tras su polémica expulsión de la pasada semana ante el Cádiz. Ni los cuatro lesionados: Thomas Lemar, Sime Vrsaljko, Matheus Cunha y Daniel Wass. Todos ellos, sin embargo, ya están muy cerca de volver.

No se espera que el 'Cholo' realice muchas modificaciones en el once inicial, con respecto al equipo que ganó en Mánchester. La única novedad podría ser la entrada en el once inicial de Ángel Correa, que daría descanso a Antoine Griezmann. Los demás, parece que serán los mismos, con futbolistas como Reinildo Mandava o Héctor Herrera ganando cada vez más importancia en los esquemas de Simeone.

Habrá que ver, por otra parte, si el técnico argentino decide convocar a algún futbolista del juvenil, como Pablo Barrios u Óscar Curras, como premio al histórico pase de los jóvenes rojiblancos a las semifinales de la UEFA Youth League. El juvenil del Atleti derrotó el miércoles por 0-1 al Borussia de Dortmund, en cuartos de final, y se metió en 'semis' por primera vez en su historia en la competición.

El Rayo recupera a Álvaro García e Isi Palazón

Por su lado, el Rayo afronta el choque con la vuelta de dos de sus futbolistas más importantes: Isi Palazón y Álvaro García. Ninguno de los dos pudo estar la pasada semana ante el Sevilla, en ambos casos por sanción, pero los dos están de vuelta. Eso sí, Isi podría quedarse en el banquillo para dar continuidad en el once al sempiterno Bebé, que marcó ante el conjunto hispalense. Además, Pathé Ciss podría entrar al once por el capitán Óscar Trejo, para reforzar el centro del campo. Por lo demás, Martín Merquelanz está lesionado y el 'Tigre' Radamel Falcao, leyenda del Atleti, es seria duda para jugar ante su exequipo.

ALINEACIONES DEL RAYO VALLECANO VS. ATLÉTICO MADRID Rayo Vallecano (1-4-2-3-1): Dimitrievski; Iván Balliu, Mario Suárez, Catena, Fran García; Óscar Valentín, Santi Comesaña; Bebé/Isi Palazón, Óscar Trejo/Pathé Ciss, Álvaro García; Sergi Guardiola Atlético Madrid (1-3-5-2): Oblak; Savic, Giménez, Reinildo; Marcos Llorente, De Paul, Koke, Héctor Herrera, Renan Lodi; Joao Félix y Griezmann/Ángel Correa

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL RAYO VALLECANO VS. ATLÉTICO MADRID

PARTIDO Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid FECHA Sábado, 19 de marzo de 2022 ESTADIO Estadio de Vallecas, Madrid HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL RAYO VALLECANO VS. ATLÉTICO MADRID

Por el momento, no se conocen las convocatorias en ninguna de las dos escuadras.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL RAYO VALLECANO VS. ATLÉTICO MADRID

RAYO VALLECANO LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Merquelanz: Lesión de rodilla Falcao: Lesión en el gemelo Unai López: Lesión en el muslo Saveljich: Lesión en el isquio - Pathé Ciss

Saveljich

Óscar Trejo ATLÉTICO MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Lemar: Lesión en el muslo Vrsaljko: Lesión en el muslo Wass: Lesión de rodilla Cunha: Lesión de rodilla - Carrasco: 1 partido Javi Serrano: 1 partido Felipe Mario Hermoso Héctor Herrera Koke

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL RAYO VALLECANO VS. ATLÉTICO MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

ESPN ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

