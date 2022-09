Tanto los rojiblancos como los de Carlo Ancelotti llegan al duelo con ausencias importantes (y varias incógnitas)

Llega uno de los partidos más esperados de cada curso: el derbi madrileño. El Real Madrid, líder invicto en Primera División con cinco victorias en otros tantos encuentros (y que, de momento, también lo ha ganado todo en UEFA Champions League, además de la Supercopa de Europa) visita a su eterno rival, el Atlético de Madrid, en el Estadio Metropolitano. En un partido, eso sí, al que los dos equipos llegan con contratiempos en forma de lesión.

El Atleti de Diego Pablo Simeone, en ese sentido, afronta el choque con varios problemas. Jan Oblak, Josema Giménez, Stefan Savic y Thomas Lemar, todos ellos muy importantes en el conjunto rojiblanco, arrastran diversas lesiones y se perderán el choque con casi toda probabilidad. Tampoco estará el exmadridista Sergio Reguilón, que sigue recuperándose de su operación de pubalgia.

Problemas en el Atleti

Así, el 'Cholo' tendrá que seguir confiando en su segunda unidad. En especial, en la retaguardia. Si no llega Oblak, Ivo Grbic actuará en portería, mientras que Felipe Augusto o Mario Hermoso, que llevan temporada y media dejando más luces que sombras, jugarán en el eje de la zaga junto a Axel Witsel y Reinildo Mandava, en esa línea de tres en la que siempre confía Simeone.

Koke Resurrección y Geoffrey Kondogbia sostendrán al equipo desde la media, con Nehuén Molina percutiendo por la derecha y Yannick Carrasco (o Saúl Ñíguez) por la izquierda. Por delante, estará o Marcos Llorente o Ángel Correa, mientras que en punta de lanza Joao Félix es fijo, y estará acompañado de Matheus Cunha o de Álvaro Morata. Antoine Griezmann, como es habitual, saldrá desde el banquillo, para intentar revolucionar el choque en la última media hora.

El Madrid, con la baja (casi) segura de Benzema

El Real Madrid, por su lado, llega al partido con un contratiempo muy importante: la baja de su gran goleador, Karim Benzema. El ariete francés, sobrecargado por la alta cantidad de minutos que le regala cada semana Carlo Ancelotti, se lesionó la pasada semana del isquiotibial y no estará en el derbi, con casi toda seguridad. Es más, se ha quedado fuera de la convocatoria de Francia para la próxima ventana internacional por la lesión. Aunque eso sí: ya se sabe que los servicios médicos del Real Madrid hacen milagros, por lo que no sería de extrañar que el '9' fuera finalmente de la partida en el Metropolitano.

El que no estará, sin embargo, será Lucas Vázquez, que sigue lesionado del muslo. No se esperan grandes rotaciones en el conjunto de 'Carletto'. Eder Militao arrastra alguna molestia, por lo que Antonio Rudiger debería estar preparado por si le toca ser titular. En la media, Aurelien Tchouaméni volverá a actuar junto a Toni Kroos y Luka Modric. Arriba, Fede Valverde, reciente héroe en Champions ante el RB Leipzig, jugará por una banda, con Vinicius Júnior en la otra. Y, en punta de lanza, podría volver a jugar Rodrygo Goes, aunque también podría entrar Eden Hazard. Todo ello, claro está, si no llega Benzema.

ALINEACIONES DEL DERBI MADRILEÑO ATLÉTICO MADRID VS. REAL MADRID Atlético Madrid (1-3-4-1-2): Grbic/Oblak; Felipe/Mario Hermoso, Witsel, Reinildo; Molina, Koke, Kondogbia, Carrasco/Saúl; Marcos Llorente/Ángel Correa; Joao Félix y Matheus Cunha/Morata Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao/Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouaméni, Kroos; Fede Valverde, Rodrygo/Hazard y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL DERBI MADRILEÑO ATLÉTICO MADRID VS. REAL MADRID

PARTIDO Atlético Madrid vs. Real Madrid FECHA Domingo, 18 de septiembre de 2022 ESTADIO Estadio Metropolitano, Madrid HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL DERBI MADRILEÑO ATLÉTICO MADRID VS. REAL MADRID Por ahora, no hay convocatorias confirmadas de cara al partido.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL DERBI MADRILEÑO ATLÉTICO MADRID VS. REAL MADRID

ATLÉTICO MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Reguilón: Pubalgia Giménez: Lesión en el lumbar Lemar: Contractura Oblak: Lesión en la espalda Savic: Lesión en el isquio - -- REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Benzema: Lesión en el isquio Lucas Vázquez: Lesión en el muslo Militao: Molestias - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL DERBI MADRILEÑO ATLÉTICO MADRID VS. REAL MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M52)

M+ LaLiga 2 (M55)

M+ LaLiga UHD (M440)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

ESPN 2 ARG: 16:00

CHI: 15:00

COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Últimos partidos del Atlético Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Bayer Leverkusen 2-0 Atlético Madrid UEFA Champions League 13/09/2022 Atlético Madrid 4-1 Celta de Vigo LaLiga Santander 10/09/2022

Próximos partidos del Atlético Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Sevilla vs. Atlético Madrid LaLiga Santander 01/10/2022 Brujas vs. Atlético Madrid UEFA Champions League 04/10/2022

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 2-0 RB Leipzig UEFA Champions League 14/09/2022 Real Madrid 4-1 Mallorca LaLiga Santander 11/09/2022

Próximos partidos del Real Madrid