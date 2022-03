Vuelve 'El Clásico' de la Primera División española. Real Madrid y Fútbol Club Barcelona miden sus fuerzas este domingo en el Camp Nou, en un duelo de poder a poder entre los dos colosos del fútbol español. Un choque, además, que enfrenta a dos rivales históricos que viven un momento de forma excelente.

El Real Madrid ha ganado sus últimos cinco partidos, entre Liga y UEFA Champions League. Aunque eso sí, las fuerzas de los blancos han comenzado a flaquear, pues ya se sabe que Carlo Ancelotti no acostumbra a rotar y hay futbolistas que están muy cansados ya a estas alturas de la temporada.

De cara al 'Clásico', los blancos tienen la importantísima baja de Ferland Mendy, que está lesionado del aductor y a quien sustituirá Nacho Fernández en el once inicial. Además, es duda Karim Benzema, el futbolista más desequilibrante de los de Concha Espina y que terminó lesionado del sóleo en el último partido, ante el Mallorca. El francés forzará para intentar llegar, aunque no está del todo claro que lo vaya a conseguir. Si no lo hiciera, Marco Asensio actuaría de falso nueve y ocuparía el lugar del '9' en punta de ataque.

El Barça, a por todas

Por su lado, Xavi Hernández y su Barça afrontan el choque sin bajas de última hora. No estarán los lesionados habituales: Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Álex Baldé y Moussa Wagué, a los que se ha sumado en las últimas fechas Abde Ez. No se esperan muchos cambios en el equipo, con respecto del once que eliminó el jueves al Galatasaray en Estambul en UEFA Europa League.

Dani Alves, que no está inscrito en Europa, regresará a la titularidad ante el Madrid. Igual que Ronald Araújo, que descansó de inicio en Turquía. La gran duda de Xavi, sin embargo, está en el extremo diestro, donde Adama Traoré y Ousmane Dembélé pugnan por un puesto. Aunque Pablo Gavi también podría jugar ahí, junto a Pierre Emerick Aubameyang y Ferrán Torres. La cuenta atrás ha comenzado: que gane el mejor.

ALINEACIONES DEL CLÁSICO REAL MADRID VS. BARCELONA Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Asensio/Benzema y Vinicius Jr. Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Araújo, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Adama Traoré/Dembélé/Gavi, Aubameyang y Ferrán Torres

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL CLÁSICO REAL MADRID VS. BARCELONA

PARTIDO Real Madrid vs. Barcelona FECHA Domingo, 20 de marzo de 2022 ESTADIO Estadio Santiago Bernabéu Madrid HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL CLÁSICO REAL MADRID VS. BARCELONA

Hasta ahora, no se conocen convocatorias ni de Real Madrid ni de Barcelona.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL CLÁSICO REAL MADRID VS. BARCELONA

REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Mendy: Lesión en el aductor Benzema: Lesión en el sóleo Bale: Molestias - Mendy

Militao

Casemiro FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Ansu Fati: Lesión de rodilla Sergi Roberto: Lesión en el muslo Alex Baldé: Lesión en el tobillo Abde: Lesión de rodilla Umtiti: Dedo del pie roto Wagué: Lesión de rodilla Dest: Lesión en el isquio - Eric García Araújo Abde

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL CLÁSICO REAL MADRID VS. BARCELONA

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M46 O110)

M+ LaLiga UHD (M440 O111)

M+ LaLiga 1 (M47 O112)

M+ LaLiga 2 (M48 O117)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica DIRECTV GO

DIRECTV Sports (610-619) ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

