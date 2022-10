Las alineaciones del Brujas vs. Atlético Madrid de Champions League 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los de Diego Pablo Simeone visitan al sorprendente líder del Grupo B

El Atlético de Madrid afronta este martes la tercera jornada del Grupo B de la UEFA Champions League. Los de Diego Pablo Simeone viajan a tierras belgas para medirse al Club Brujas, flamante líder del grupo y que es un equipo que va de lo más en serio.

El 'Cholo' llega al partido con las únicas bajas de Felipe Augusto, que ha caído lesionado, y de Sergio Reguilón. Es decir, que tiene a todo su arsenal disponible. Se espera que el Atleti repita ese 1-4-3-3 que tan bien le fue este sábado ante el Sevilla, con Koke Resurrección y Saúl Ñíguez formando en el centro del campo junto a Axel Witsel, que se sentirá profeta en su tierra. Arriba, otro belga, Yannick Carrasco, aspira a entrar al once para jugar junto a Álvaro Morata y Joao Félix. Aunque Matheus Cunha también podría entrar.

La gran duda de Simeone está en el lateral diestro. Nahuel Molina acabó tocado ante el Sevilla y, aunque se espera que llegue, podría no ser titular. Si así sucediera, Marcos Llorente jugaría en el carril. Si no, el '14', indiscutible para el 'Cholo', adelantaría su posición, lo que conllevaría sacrificar alguna de las piezas de ataque. El resto de fichas del once están claras: Jan Oblak en portería, Josema Giménez y Stefan Savic en el eje de la zaga y Reinildo Mandava percutiendo por el lateral zurdo.

El Brujas, un peligro

Enfrente, el Atlético de Madrid tendrá a un equipo que es toda una sensación del fútbol europeo: el Brujas de Carl Hoefkens. El conjunto belga, campeón de Liga y de la Supercopa en su país y líder del grupo en Champions, cuenta en sus filas con futbolistas tan reconocidos en el fútbol mundial como el portero Simon Mignolet, el delantero Roman Yaremchuk, el eléctrico extremo danés Andreas Skov Olsen o su capitán, Hans Vanaken. Todos ellos, menos Yaremchuk, serán titulares ante el Atleti, igual que lo será el delantero Ferrán Jutglá, ex del Barça pero que se está saliendo en su nueva aventura en el Brujas, con el que lleva siete goles entre Liga y Champions.