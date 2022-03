Las alineaciones del Barcelona vs. Osasuna de LaLiga 2021-2022: Onces, convocatorias y banquillo de suplentes

Segundo envite del Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou en cuestión de tres días. Después de empatar sin goles ante el Galatasaray en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, el conjunto azulgrana vuelve a LaLiga y recibe en su feudo al siempre correoso Osasuna, que está ubicado en la zona meida de la clasificación y que viene de ganar por 1-0 al Villarreal.

Un partido en el que Xavi Hernández podría volver a introducir rotaciones, para dar descanso a los futbolistas que jugaron ante el 'Galata'... y de cara también al encuentro de vuelta, que disputarán este próximo jueves en Turquía. Dani Alves, que no está inscrito en Europa League, volverá a la titularidad por Sergiño Dest en el lateral derecho. También se espera de inicio a Pablo Gavi, que no estuvo ante el Galatasaray por sanción. En ataque, podrían ser titulares Ousmane Dembélé y Memphis Depay, junto a un Pierre Emerick Aubameyang que tiene muchas papeletas de regresar al once. Por lo demás, no estará Nico González, por sanción, ni tampoco los cinco lesionados: Ansu Fati, Sergi Roberto, Moussa Wague, Samuel Umtiti y Álex Baldé.

Osasuna, sin el 'Chimy' Ávila

En el Camp Nou, el Barça intentará derrotar a un Osasuna que llega con mucha moral a tierras catalanas. Aunque eso sí, lo hace sin el 'Chimy' Ávila, una de sus grandes bazas ofensivas y que está sancionado. Su hueco en el once será para el croata Ante Budimir. Aunque, más allá de ello, la gran duda está en si Jagoba Arrasate repetirá el 4-4-2 con el que ganó el pasado sábado a Villarreal (con gol del 'Chimy', por cierto) o si apostará por un 5-3-2, dando entrada a Darko Brasanac por Javi Martínez y sacrificando alguna pieza de arriba por introducir un central. Además, Arrasate tiene la baja confirmada de Jesús Areso, mientras que Aridane Hernández y Oier Sanjurjo son duda por molestias.

ALINEACIONES DEL BARCELONA VS. OSASUNA Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Eric García/Araújo, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri/Frenkie de Jong; Dembélé/Adama Traoré, Aubameyang y Ferrán Torres/Memphis Depay Osasuna (1-4-4-2): Sergio Herrera; Nacho Vidal, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Javi Martínez/Brasanac, Moncayola, Lucas Torró, Rubén García; Budimir y Kike García

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL BARCELONA VS. OSASUNA

PARTIDO Barcelona vs. Osasuna FECHA Domingo, 13 de marzo de 2022 ESTADIO Camp Nou, Barcelona (España) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL BARCELONA VS. OSASUNA

Por el momento, no hay convocatorias confirmadas ni en Barcelona ni en Osasuna.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL BARCELONA VS. OSASUNA

BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Ansu Fati: Lesión de rodilla Sergi Roberto: Lesión en el muslo Umtiti: Dedo del pie roto Wague: Lesión de rodilla Álex Baldé: Lesión de tobillo - Nico González: 1 partido Araújo Eric García Abde OSASUNA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Jesús Areso: Fractura de peroné Oier Sanjurjo: Molestias Aridane: Molestias 'Chimy' Ávila: 1 partido Unai García Manu Sánchez

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL BARCELONA VS. OSASUNA

Últimos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Barcelona 0-0 Galatasaray UEFA Europa League 10/03/2022 Elche 1-2 Barcelona LaLiga 06/03/2022

