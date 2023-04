Las alineaciones del Barcelona vs. Atlético Madrid de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Uno de los encuentros más esperados de cada año en Primera División se juega este domingo en el Spotify Camp Nou. El lugar, en ese sentido, en el que el Fútbol Club Barcelona, líder de LaLiga, recibe al Atlético de Madrid, que es tercero y busca acercarse al Real Madrid y a su segunda plaza.

La gran novedad en el conjunto de Xavi Hernández, que enlaza tres partidos sin marcar gol y, por tanto, sin ganar, es el retorno de Pedri González y de Frenkie de Jong. Los dos han entrado en la convocatoria ante el Atleti. Es más, tienen serias opciones de ser titulares. Eso sí, Andreas Christensen y Sergi Roberto sí que siguen lesionados. Para suplir al primero, Eric García podría repetir en el eje de la defensa. En la media, si Pedri o De Jong no fueran titulares, jugaría Pablo Gavi, que retrasaría su posición desde el ataque para dar entrada allí a Ansu Fati y actuaría en el centro del campo con Sergio Busquets y Franck Kessié.

El Atleti, sin Marcos Llorente ni Kondogbia

El Atlético de Madrid de Diego Pablo 'El Cholo' Simeone, por su lado, tiene la más que sensible baja de Marcos Llorente. El '14', uno de los futbolistas más en forma en clave colchonera, vio la amarilla la pasada semana ante el Almería y cumple ciclo de amonestaciones frente al Barça. Igual que Geoffrey Kondogbia, que fue amonestado cuando estaba en el banquillo y que tampoco estará. Por su lado, Memphis Depay sigue lesionado, por lo que no llega al choque. Eso sí, vuelve Stefan Savic a la defensa, mientras que Thomas Lemar podría tener su gran oportunidad y entrar en el once para sustituir a Llorente y ser el enlace con Ángel Correa y Antoine Griezmann desde la mediapunta. Aunque el 'Cholo' tiene otras opciones, como apostar ahí por Pablo Barrios o Saúl Ñíguez, o incluso retrasar a Correa y meter de inicio a Álvaro Morata.