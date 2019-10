Banquillazo a Griezmann y Busquets contra el Sevilla

Valverde sienta al francés y al mediocentro y apuesta por meter en el once a dos hombres clave en la remontada ante el Inter: Dembélé y Arturo Vidal.

El recibe este domingo al en un partido clave para que los culés terminen de acercarse al en la clasificación y que los blancos no se escapen como líderes del campeonato antes de un nuevo parón de selecciones. Los culés no pueden fallar y Valverde ha preparado una revolución en el once sin dos titulares habituales como Griezmann y Busquets.

Valverde ha sorprendido dejando en el banquillo al francés y decantándose por Dembélé para acompañar a Suárez y Messi en la delantera, mientras que también sienta a Busquets y entra Arturo Vidal para formar en la medular con Arthur y Frenkie De Jong. El técnico premia con este once la aportación del francés y el chileno, claves en la remontada del pasado miércoles ante el Inter en el Camp Nou.

Para el duelo ante los sevillistas, se recuperaron Jordi Alba y Ansu Fati, que entraron en la convocatoria, pero ninguno de los dos ha entrado en el once inicial y Semedo vuelva a ocupar el carril izquierdo y Sergi Roberto estará en el diestro.

Por su parte, el técnico ha tenido que tirar de Todibo, que forma en el centro de la defensa junto a Gerard Piqué por las ausencias de Umtiti por lesión y de Lenglet por sanción tras ser expulsado en la pasada jornada en el duelo contra el .

El once completo del Barcelona lo componen: Ter Stegen, Roberto, Piqué, Todibo, Jordi Alba, De Jong, Arturo Vidal, Arhur, Dembélé, Messi y Luis Suárez.

Por su parte, el Sevilla sale con Vaclík, Reguilón, Carriço, Diego Carlos, Jesús Navas, Fernando, Óliver Torres, Banega, Nolito, Ocampos, De Jong.