Alianza cuenta con Daniel Pasarella

Esto lo afirmó el director ejecutivo, Lisandro Pohl.



Con el cambio de dueño en Alianza mejoró todo el entorno del equipo, y una de esas buenas decisiones que se tomó fue contratar a Daniel Pasarella, el campeón del mundo con en el mundial de 1986 para hacer trabajo con las categorías juveniles.



Sobre la continuidad del entrenador argentino, Lisandro Pohl amplió en el medio “Cancha”: “Pero la idea es, en alguna medida, sí mantener esa relación, al menos hasta donde yo tengo conocimiento porque ya era otra infraestructura, que si bien yo estaba, no era el responsable de eso”.



Y agregó: “Yo creo que Passarella pensó que por ser él iba a poder vender un jugador salvadoreño. Ya cuando se topó con la realidad, se dio cuenta que no es así. Pero bueno, esas son cosas que uno puede decir, veamos cuál es nuestra realidad y en base a eso, no vamos a vender un jugador en un año, pero a lo mejor en cinco años sí, en esa dirección estamos. O sea, no es que haya sido malo, al contrario, vino a sentar la base real de algo, a trabajar más allá del manejo del equipo”.