Alianza aún no encuentra al sustituto de Bladimir Díaz

El equipo blanco ya desechó seis delanteros.

Alianza sigue en búsqueda del delantero sustituto de Bladimir Díaz, el delantero que se fue a la segunda división de , donde jugará a préstamo por seis meses.

“Ojalá que tengamos suerte en la elección. Ya hemos eliminado seis que nos habían recomendado. Sentimos que no eran lo que necesitamos”, explicó el director ejecutivo Lisandro Pohl.

Pohl también comentó que ya tenían un jugador sin dar el nombre del elemento: “Hasta ahora no tenemos a nadie seleccionado. Teníamos a uno, pero él ya firmó con un equipo mexicano”.

“No tenemos prisa en la búsqueda. No queremos equivocarnos. Tenemos que escoger bien”, finalizó Pohl.