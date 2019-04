Alfaro: "No estoy pensando en salir de Chivas"

El defensa, pese a la poca cantidad de minutos que ha visto, sigue confiando en ganarse un puesto en el Rebaño Sagrado.

Chivas realizó una serie de incorporaciones para pelear todos los frentes en el Clausura 2019. Y una de las que más llamó la atención fue la de Tony Alfaro. El defensa mexicano, luego de tres temporadas en el , dejó la para continuar su carrera en el Rebaño Sagrado.

Las cosas no han salido de la mejor manera para Alfaro, pues hasta el momento sólo ha disputado un partido de y dos de . Sin embargo, Alfaro, de 25 años, mantiene la esperanza intacta y espera la oportunidad de demostrar que tiene todo para triunfar en .

"La verdad es que no estoy pensando en salir, no quiero precipitarme en una decisión. Aquí he mejorado y he desarrollado como jugador y quiero mostrar mi valía. Quiero estar aquí un torneo más y después veremos", dijo el defensa de los rojiblancos en diálogo con Marca Claro.

Alfaro ha tenido problemas para adaptarse a la Liga MX, pero considera que su salida de la MLS era necesario para crecer como jugador. "Siempre sabía que iba a ser un proceso largo y creo que voy a mostrar lo mejor de mí. Tuve que salir de la MLS para mejorar como futbolista".