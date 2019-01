Alfaro dio un indicio de la formación que ilusiona a todo Boca

El nuevo entrenador del Xeneize reconoció que evalúa la posibilidad de jugar con Wanchope Ábila y Benedetto juntos.

Gustavo Alfaro asumió como entrenador de Boca y no le escapó a ninguna pregunta, ni siquiera a aquellas acerca del posible equipo con el que podría debutar en el semestre el 16 de enero en el amistoso ante Unión en Mar del Plata.

"Desde el inicio le dije a Nico (Burdisso) que debemos tener un plantel que contemple todos los esquemas posibles. Los equipos que empiezan, no siempre son los que terminan. Hablar de estructuras sin hablar de nombres propios es una idea vacía", comenzó diciendo el entrenador del Xeneize pero admitió que podría evaluar jugar con Wanchope Ábila y Darío Benedetto juntos, algo que se le reclamó al Mellizo Barros Schelotto en su estadía en el club de La Ribera: "Hay cosas del 4-3-3 de Guillermo que me gustaron mucho. Tenemos dos delanteros centrales que son el deseo de cualquier equipo, tenemos que ver si pueden trabajar juntos. No me quiero cerrar en una forma".

Además, se refirió al presente de Carlos Tevez. "Es el jugador emblemático que tiene este plantel. Tenemos que apoyarnos en Carlos. Él de pronto vino a Boca, no a terminar su carrera, si no a buscar la gloria. Si no se le pudo dar este año, tiene un año más", dijo el flamante entrenador y contó: "No hablé con él pero es un jugador que nos suma desde su experiencia, desde sus capacidades. Obviamente le vamos a exigir, como a todos, para que esté en el mejor estado posible. Nos nos tiene que dar una mano. Para mí es esencial y fundamental".