Alexis Vega reconoce que han habido peleas en entrenamientos de Chivas

El delantero del Guadalajara confesó la dura competencia interna por un puesto.

A nadie le queda duda que es uno de los planteles más completos del futbol mexicano. Desde la llegada de Ricardo Peláez el Rebaño aumentó notablemente la calidad y cantidad de su equipo, recordando que incluso en algunos partidos tuvieron que mandar a sus refuerzos a la tribuna.

Alexis Vega debe librar la competencia por la titularidad con Ángel Zaldívar, José Juan Macías y Oribe Peralta, buscando ser el centro delantero titular por el que Luis Fernando Tena apueste. En plática con Chivas TV, el exToluca confesó que han existido rencillas en las prácticas.

“El nivel que tiene cada uno de mis compañeros es grandioso. Lo hemos visto en los entrenamientos en donde hay peleas, discusiones por lo mismo de que de que todos queremos jugar. Nadie puede aflojar, porque sabemos que tenemos jugadores que están esperando una oportunidad. Siempre la competencia es muy sana, el que esté mejor es el que va a jugar, entonces tenemos que apoyar a los compañeros”.

Igualmente, aceptó que pese a tener la confianza del técnico en el concluído Clausura 2020, no siente el puesto seguro: “Estoy peleando mi lugar, no me siento titular indiscutible. Veo a mis compañeros y sé que otro compañero puede ocupar mi lugar", dijo para cerrar.

Desde hace un par de semanas el Rebaño realiza trabajos de pretemporada, de cara al campeonato que arrancará el 24 de julio. Según se ha mencionado, Guadalajara se mediría a Tigres, y Mazatlán en el torneo previo.