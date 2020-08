Alexis Sánchez siente un tirón, teme lo peor y reingresa a ganar

El delantero esperará por los exámenes para determinar el alcance de su dolencia, que le valió vendaje pero le dejó jugar: Inter está en semis.

Alexis Sánchez cayó lesionado en el Inter - Bayer Leverkusen pero continuó en la cancha pese al dolor. El Nerazzurrise clasificó a las semifinales (espera por o ) de la aunque batalló cada pelota hasta confirmarlo. No podía dar ventajas ni numéricas pese a que la integridad del ex no estaba protegida.

Estaba demostrando pinceladas habituales el tocopillano en el estadio del Fortuna Düsseldorf, al que ingresó en el minuto 64 en reemplazo de Lautaro Martínez, ya que apenas se hizo notar en el verde le hizo ver a Hradecky que no sería un mero pasajero: primero, el finlandés le atajó a quemarropa un derechazo que construyó Eriksen y el rebote lo salvó la humanidad de la zaga de las Aspirinas. Sánchez quería su gol, sentirse importante. Luego de su doble generación ofensiva, corrió al extremo hasta cerrar el avance rojo como lateral. Con criterio, giró para encontrar el pase tranquilo y cuidar la posesión, pero también buscó el hombre a hombre para ganar duelos y conectar las líneas del Inter.

Empoderado como 10 le filtró un pase perfecto a la carrera a Romelu Lukaku y el belga perdió el mano a mano con Hradecky, naturalmente quien estiró la definición hasta el minuto 97. Entre la de Lukaku y el cierre protagonizó la parte más fea, la lesión de Alexis: el chileno sintió un tirón y le evidenció a su cuerpo técnico un eventual desgarro. No habían cambios y luego de vendar su cara posterior del muslo volvió al campo... a cojear, e incluso meter al área un balón que Eriksen convirtió en asistencia y posterior penal de Bellarabi... que el VAR desestimó. Inter está entre los 4 pero teme por el estado de Sánchez.