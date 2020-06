Alexis Sánchez reveló cuáles son los goles más importantes de su carrera

El delantero chileno brindó una entrevista al sitio oficial del Inter en la que repasó las anotaciones más recordadas durante su trayectoria.

En la antesala al cruce frente a , en el regreso del a la , Alexis Sánchez fue entrevistado por la revista oficial del conjunto lombardo. Ahí, el delantero chileno habló de su carrera, pero también reveló los goles más importantes durante su trayectoria.

Al momento de escoger sus anotaciones más recordadas, el ex no dudó: "El rigor con el que le di la a , jugamos contra , le dimos a nuestro país una alegría inolvidable. Y luego… ¡dos ‘cucharas’! El de fuera del área en el Clásico, en el Camp Nou y uno en el punto penal, con la camiseta del : juego en 0-0, marqué desde el punto de penal, con el entrenador que no quería creerlo”, contó.

Asimismo, se declaró feliz en el Nerazzurri, pese a que diversos rumores apuntan a su salida una vez que culmine su préstamo en la península. “Estar acá es como estar en familia”, lanzó. “En el Inter encontré un equipo hermoso y un entrenador que, literalmente, te enseña todo (...) Antonio (Conte) te presenta cosas nuevas sobre el fútbol, explica los partidos, es un hombre que nos muestra el camino”, complementó.

A la hora de recordar su gusto por el deporte rey, el Niño Maravilla destacó: “Siempre jugué durante horas bajo los ojos de mi madre. Mi alegría siempre ha sido el fútbol: cuando juego me divierto, olvido los problemas. Era mi sueño, lo logré. Tenemos la oportunidad de continuar jugando y practicando el deporte que amamos, incluso si sabemos que será en diferentes condiciones. Haremos todo lo posible para estar listos y esperamos poder dar una gran alegría a los hinchas del Inter”, analizó.

Finalmente, detalló sus gustos musicales. “Escucho de todo, pero si tengo que armar un podio pongo a Luciano Pavarotti, Bryan Adams y Whitney Houston”, cerró.

Cabe recordar que a falta de 12 encuentros para el fin de la temporada, el conjunto de Milán se ubica en el tercer lugar de la tabla con 57 puntos, a seis del líder . El segundo en la clasificación es la , con 62 unidades.