Alexis Sánchez recuerda la era Mourinho: "Cada jugador había perdido la confianza"

El delantero chileno alabó el nivel del portugués, pero lamentó su forma de decidir los cambios y conformar las oncenas del Manchester United.

"Soy un jugador que, si no estoy en contacto con la pelota, pierdo la chispa, y a veces quiero jugar en todos los partidos. Estás dentro, estás fuera, y yo estoy acostumbrado a estar jugando". Es Alexis Sánchez, en palabras emitidas a la BBC a dos días del duelo con Chelsea, para el cual asoma como titular por las ausencias de Anthony Martial y Jesse Lingard por lesión.

"Me gustaría traer más alegría a este club. Me preocupa porque creo en mi habilidades como jugador, y las quiero mostrar", complementa el tocopillano, quien puja por un espacio en los Red Devils.

También tiene palabras para su anterior jefe técnico, José Mourinho: "Para mí, Mourinho es uno de los mejores entrenadores del mundo. Por cómo entrena, por cómo ve los videos, por cómo lo hace. Pero en el grupo se había generado algo... estaban todos con la duda de si jugaban, yo también, que sí, que no. Y ya el jugador pierde la confianza. Cada jugador había perdido la confianza. Después se formó algo no limpio. A veces estaba jugando bien, hacía un gol y me sacaban. Y yo amo el fútbol, desde los cinco años que juego al fútbol, y si a mí me dejan sin el balón es como que pierdo mi alegría".

El nuevo 7 del United

A la cita también es invitado Ander Herrera, quien dice que el chileno "es siempre el primero en el gimnasio" y que "es un jugador fantástico y un profesional fantástico que quiere ser importante para el club y estoy seguro que lo será. Lo único que le podemos decir es que todos creemos en sus cualidades, todos sabemos lo que tiene y de lo que es capaz. Él lo hará, lo verán muy pronto. Creo que él debe estar muy calmado, porque tiene todo para ser un jugador top en este club y lo será".

Finalmente, no queda en el tintero la fatídica noche ante el PSG, que terminó con victoria parisina en Old Trafford y con un Alexis en bajísimo nivel. "Cuando ellos anotaron ese primer gol, miré a mis compañeros y pensé: 'No, algo no está bien'. Miré a sus ojos y pensé que no se remontaba", culmina.