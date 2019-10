Alexis Sánchez presiona al Gobierno de Chile: "Queremos respuestas para poder avanzar y superar esta crisis social"

El atacante del Inter publicó un mensaje en sus redes en medio de la agitación social que atraviesa el país. Beausejour también entregó su postura.

El estallido social en no ha dejado a nadie indiferente. Y, en ese contexto, Alexis Sánchez nuevamente utilizó sus redes sociales para referirse a la crisis por la que atraviesa el país, con fuertes protestas que se han incrementado desde el pasado viernes y que obligaron a las autoridades a declarar Estado de Emergencia.

El atacante del compartió un mensaje en Twitter donde emplaza al Gobierno de Sebastián Piñera, pero también le hace una petición a ciudadanía.

"Autoridades: Es tiempo de unión. Llegó la hora de que demuestren que trabajan juntos para hacer crecer nuestro país. Queremos respuestas para poder avanzar y superar esta crisis social", escribió el ex . Eso sí, este mensaje luego fue borrado.

Por último, el máximo artillero histórico de La Roja también hace un llamado a evitar los enfrentamientos con las fuerzas de orden: “Respetemos a la autoridad, no más violencia. Respetémonos”.

Otro jugador que mostró su postura fue Jean Beausejour. El lateral de criticó duramente al mundo político ya que consideró que “no ha dado la altura”.

"En general, todo el espectro político no ha estado a la altura, pese a que muchos quieren ser voceros de este descontento social. Es una oportunidad única para ellos y quizás la última de darle cauce, porque no sé si tendremos otra oportundiad como país, de recoger lo que pretende la gente", dijo en diálogo con Radio ADN.

"Son cosas que uno nunca quisiera que pasaran en los fenómenos sociales, pero la historia dice que son prácticamente inevitables a menos que haya una conducción desde el gobierno que prevea estas cosas. Y ese ha sido el gran déficit que uno ha visto, en la conducción", agregó.

Finalmente, se refirió a las manifestaciones de otros futbolistas, como Gary Medel, Claudio Bravo, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, entre otros. “Tengo mi postura marcada, pero mis compañeros en la Selección no la tienen. Creo que hay que definirse, tomar partido por algo”, apuntó.

"Al Ejército lo tengo asociado con el peor período de Chile y me genera temor. Crío a mis hijos para que no tengan ese temor. Sé que genuinamente, hay gente que pide por ellos, y no me atrevo a condenar desde un auto de alta gama porque no tengo las necesidades de la gente de Puente Alto”, cerró.