Alexis Sánchez: "Me gustaría haber traído más alegría al Manchester United"

El atacante chileno hizo una dura autocrítica tras analizar su presente en los Diablos Rojos. "Me preocupa que la gente no haya visto lo mejor de mí".

Desde que Alexis Sánchez arribó al Manchester United, procedente de Arsenal, ha tenido que convivir con las contantes críticas a su rendimiento. Esto, debido a que no ha logrado estar a la altura de lo que se esperaba de él en Old Trafford.

El formado en Cobreloa llegó a los Diablos Rojos con el cartel del futbolista mejor pagado de la Premier League, tras abandonar a los Gunners con un registro de 80 goles en 166 partidos, 45 asistencias y cinco títulos: dos FA Cup y tres Community Shield. Pero en su nueva casa aún no logra consolidarse al anotar solo cinco goles en 37 partidos.

El oriundo de Tocopilla está luchando por recuperar su mejor forma en la disciplina de Ole Gunnar Solskjaer, quien admitió hace unos días que "no puede hacer nada" para ayudar al Niño Maravilla. Por lo mismo, el máximo artillero de La Roja admite que debería haber hecho más por el club desde su llegada en enero de 2018.

"Me preocupa que la gente no haya visto lo mejor de mí, porque creo en mis habilidades como jugador. Creo en lo que soy. A veces estoy tranquilo porque creo en mi habilidad. Creo que un futbolista que ya no cree en su habilidad, no debe seguir jugando", dijo en diálogo con la BBC. "Me gustaría haber traído más alegría al club", agregó al respecto.

Y en su análisis, el formado en Cobreloa indicó que "soy un jugador que, si no estoy en contacto con el balón, pierdo esa chispa y, a veces, quiero jugar en todos los partidos (...) He jugado fútbol desde que tenía cinco años y si me quitan el balón, es como si perdiera la alegría".

Por otra parte, el chileno reveló la causa de su lesión que lo mantiene en duda para el cruce de la quinta ronda de la FA Cup, del lunes, con el Chelsea en Stamford Bridge. El exBarcelona sufrió un golpe en un choque con un árbitro asistente durante la derrota por 2-0 de la semana pasada en Champions League, ante el Paris Saint-Germain.

"El asistente del árbitro, cuando tuvimos un contraataque, vino volando por la línea, y yo tenía mi pie allí y él se estrelló contra mí", dijo Sánchez. "Y volví a la caseta y le dije a Sergio Romero: 'Me acaban de golpear y estoy a punto de continuar'. Tengo moretones, pero eso no es una excusa para no estar en mi juego de la forma en que normalmente lo estoy".

Finalmente recordó sus días bajo el mandato de José Mourinho. "Mourinho es uno de los mejores técnicos del mundo, la forma en que entrena, cómo estudia los videos, la forma en que hace las cosas", dijo. "Pero dentro del grupo, había esa sensación de que estabas en el equipo y después fuera de él. A veces no jugaba, luego jugaba, luego no jugaba y como jugador pierdes confianza. Cada jugador perdió la confianza. Entonces se creó una atmósfera que no era saludable", cerró.