Alexis Sánchez, la carta de Solskjaer para vencer al Barcelona: "Va a querer mostrar lo bueno que es"

El atacante chileno entró en la convocatoria del Manchester United para la vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou.

buscará este martes revertir el 0-1 que sufrió en la ida de los cuartos de final de la frente al . Para ello, el técnico de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjaer, anunció la convocatoria de 22 jugadores incluyendo a Alexis Sánchez, quien reaparece tras un mes y medio.

El atacante chileno ya está plenamente recuperado de la distensión del ligamento medial de la rodilla que sufrió a comienzos de marzo y regresará para reforzar un ataque que no logró registrar un tiro al arco en la derrota de Old Trafford la semana pasada.

La presencia del Niño Maravilla ha sido destacada por el DT noruego al recordar su paso por la tienda catalán. Y es que el formado en arribó en 2011 y, durante tres temporadas, registró 47 conquistas y 35 asistencias en 141 partidos defendiendo la camiseta azulgrana. En cuanto a sus estadísticas en la Liga de Campeones con el Barcelona, ​​jugó 24 partidos, anotando tres veces.

"Alexis, que ha jugado acá en Barcelona, sabe que es una gran noche para él, cuando entre a la cancha estoy seguro que tiene mucho que probar a sí mismo, va a querer mostrar lo bueno que es", dijo el entrenador. "Estuvo lesionado, no ha tenido una temporada buena hasta acá y él quiere terminarla de gran manera, tanto para él y para nosotros", complementó.

Respecto al encuentro, Solskjaer indicó que "tendremos que defender bien y estar concentrados, porque en Old Trafford perdimos un poco las concentración. Si al Barça le dejas el 80% de la posesión, lo normal es que pierdas. No creo que ellos nos la den para jugar a la contra, así que tendremos que trabajar para quitarles el balón y no jugar tan cerca de nuestra área. Si no, sufriremos", sentenció.

Cabe recordar que Sánchez ya ha enfrentado a los Blaugranas en la competencia. Fue con . En los últimos 16 partidos en 2015/16, fue parte del equipo que cayó 2-0 en casa, antes de un revés de 3-1 en el Camp Nou. Messi, Luis Suárez y Neymar anotaron para los locales, con Mohamed Elneny para los visitantes tras una asistencia del chileno.

Esta es la convocatoria de Solskjaer:

Arqueros: David de Gea, Sergio Romero, Lee Grant

Defensas: Diogo Dalot, Matteo Darmian, Ashley Young, Phil Jones, Victor Lindelöf, Marcos Rojo, Chris Smalling

El artículo sigue a continuación

Mediocampistas: Scott McTominay, Nemanja Matic, Fred, Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata

Delanteros: Anthony Martial, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku, Marcus Rashford