Alexis Sánchez, el antítesis de Lionel Messi en su Selección

El delantero chileno volvió a brillar con La Roja, mientras que el astro argentino aún es objeto de críticas tras la derrota frente a Colombia.

Alexis Sánchez llegó con lo justo al arranque de la . El delantero estuvo a punto de perderse el certamen continental donde defiende el bicampeonato debido a una infección en su tobillo que lo mantuvo en duda hasta último momento, sin embargo el staff médico de La Roja logró recuperarlo en la antesala al debut frente a por el Grupo C.

Y su reencuentro con las canchas fue a gran nivel. El Niño Maravilla se vio muy activo en los pastos del Morumbí, pero también inteligente con el balón. De hecho, tuvo su premio anotando el 3-0 con una palomita, sacando su chapa de máximo artillero histórico del combinado nacional. Se retiró en el minuto 87 con una ovación.

Este despliegue hizo olvidar todos los problemas en Europa y sus malas rachas. Y es que no ha sido un buen inicio de año, ni término de temporada para el chileno.

Su cambio a , donde llegó como estrella, proveniente de , y con el cartel de mejor pagado de la Premier League, no ha sido el esperado y es objeto de constantes ataques por parte de la prensa inglesa que, incluso, lo sitúa como el peor refuerzo de los Diablos Rojos. Es más, los rumores apuntan a su salida de la escuadra de Ole Gunnar Solksjaer, en la que solo logró festejar una conquista en el curso.

Con Chile todo es distinto

Sin embargo su cabeza se levanta cuando se pone la camiseta roja con el 7 en la espalda y el escudo chileno en el pecho. Y es que el formado en sigue ampliando su marca y ante los nipones tuvo un bálsamo de tranquilidad y demostró que con La Roja recupera la memoria.

El delantero, con 125 presencias, volvió a jugar un partido oficial en el equipo que hoy dirige Reinaldo Rueda y, en el primer partido por los puntos en el proceso del DT caleño, no falló.

Su última conquista había sido en el duelo ante Honduras en Temuco. El también ex falló un lanzamiento penal, sin embargo, el rebote le quedó para marcar su segundo tanto en el proceso del cafetero. Fue el pasado 20 de noviembre, en el Estadio Germán Becker. Además, con la escuadra nacional suma 36 asistencias y es el futbolista con más triunfos (63) con la elástica de Chile.

Su influencia es tal que casi la mitad de las anotaciones de La Roja en la última década salieron de los pies del nacido en Tocopilla. Junto a Eduardo Vargas conforman una dupla ganadora y en los 72 partidos que han coincidido, Alexis se matriculó con 23 conquistas, mientras que Turboman puso su firma en 34.

Antítesis de Messi

Un fenómeno especial es el que ocurre con Sánchez , ya que eleva su nivel e importancia cuando se calza la camiseta nacional. El ex River acumula 14 títulos a nivel de clubes, muy distante a los 33 trofeos que ostenta el astro argentino desde que debutó con el Barcelona en 2004.

Sin embargo, La Pulga nunca ha ganado nada con la Selección argentina y sigue siendo apuntado por sus actuaciones en la Albiceleste. De hecho, luego de la derrota de su escuadra frente a , y que colocó al equipo de Carlos Queiroz en la cima del Grupo B, Radamel Falcao tuvo que salir a defenderlo. "Si hace un gol, le pedirán dos. Si marca de tiro libre, dirán que la barrera no estuvo alineada correctamente. Si pierde, se hablará de que es por su culpa. Ese es el precio que tiene que pagar por ser el mejor del mundo".

Una de las razones por las que la estrella del Barcelona no pudo brillar fue por Wilmar Barrios, quien trabajó para resistir sus ataques: "La seguridad siempre será en lo defensivo, de atrás hacia adelante. Teniendo jugadores para no perder la zona. (Ante Argentina) No podíamos dar ventajas y línea por línea estuvimos bien", señaló el ex Boca.

La última vez que marcó fue el pasado junio, en duelo amistoso frente a Nicaragua. El astro argentino abrió el marcador a los 37 de la primera mitad con un golazo y a los 38, el '10' aprovechó un rebote del área tras un remate de Sergio Agüero para enviar la pelota al fondo de la red.

Sin embargo, el delantero rosarino no logra celebrar en partidos oficiales desde el pasado 26 de junio de 2018. Messi abrió hoy el marcador del partido entre Argentina y en San Petesburgo a los 13 minutos de juego tras un exquisito pase de Éver Banega. Desde ahí, desapareció ante en octavos.

El argentino espera saldar su deuda frente a y luego ante para avanzar a cuartos y soñar con un título que le fue arrebatado precisamente por el chileno en 2015 y 2016.