Alexis Sánchez: "Carles Puyol es el mejor capitán que he tenido en mi carrera"

El atacante chileno habló en la previa del duelo entre Barcelona e Inter de Milán por la segunda fecha del Grupo F de la UEFA Champions League.

Luego de ser titular y protagonista en la victoria del Inter de Milán ante en la , Alexis Sánchez ya se enfoca en su próximo desafío con la escuadra lombarda. Y es que el Niño Maravilla regresará al Camp Nou para medir fuerzas con , en el marco de la segunda fecha del Grupo F de la UEFA .

En ese contexto, el formado en conversó con el sitio web oficial de la competición y recordó su paso por Cataluña, entre 2011 y 2014, donde además elogió a Carles Puyol quien, a su juicio, es el mejor líder que ha tenido a lo largo de su carrera.

"Cuando llegué a Barcelona se hablaba que era el mejor de la historia en ese momento. Estaba Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta... que ahora no están. Estaba Puyol, que para mí es un capitán increíble, el mejor que he tenido en mi carrera hasta ahora. Fue algo lindo, te enseña a jugar al fútbol de forma diferente, con la posesión del balón", aseguró el ex .

Y en la misma línea, comentó que “en el Barcelona aprendí mucho en el sentido de mejorar yo mismo. Tenía al lado a jugadores de calidad, que habían ganado un Mundial, que cada día mejoraban en su físico, en su comunicación en el campo. A parte de todo eso, también la alimentación, de cuidarse uno mismo. Hoy en día, el que tiene que tener la cabeza clara es el jugador”, reflexionó.

Por otra parte, el nacido en Tocopilla explicò las razones que lo llevaron a regresar a la Serie A, tras su período en el , entre 2008 y 2011. “Quería reencontrarme con el fútbol, con un entrenador que ya conocía y con jugadores que ya conocía. Creo que están armando algo lindo para el futuro, el Inter no ganaba desde hace siete y ocho años, y se basó en volver a reencontrarme con el fútbol para ganar algo con este club”, sostuvo.

Respecto al choque de este miércoles, manifestó que "en casa ellos son muy fuertes, tienen la confianza de jugar allí. Si tenemos una ocasión o dos ocasiones, no podemos desperdiciarlas. Jugué con el United allí y desperdiciamos tres o cuatro ocasiones claras. Después a ellos les quedan una o dos, las meten, y estás 3-0 abajo. Si quieres ganar al Barcelona no puedes fallar ninguna ocasión clara".

Finalmente, expresó su deseo de poder conseguir la primera Orejona de su carrera con los Nerazzurri: “A todo jugador le gustaría ganar una Champions League. Uno la juega para ganarla, no solo para competir. Yo la juego para ganar. Es algo lindo para cada jugador y para el Inter por poder ilusionarse nuevamente con la Champions League”, cerró.