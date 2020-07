Alexis Sánchez, cada vez más protagonista en Europa: datos, números, estadísticas y goles

El 22 de enero de 2018, Alexis Sánchez se transformó en nuevo jugador del . El atacante chileno arribó a los Diablos Rojos después de brillar en el , equipo con el que logró tres Community Shield y dos .

Desde lo simbólico, el formado en llegó como estrella pues le asignaron la mítica camiseta 7 que utilizaron George Best, David Beckham, Cristiano Ronaldo, entre otros que portaron esa emblemática casaquilla, y desde lo monetario se convirtió en el futbolista mejor pagado de la Premier League.

Sin embargo, su producción futbolística estuvo muy por debajo de las expectativas que tenián de él en Old Trafford. En la Liga inglesa, los hombres de Ole Gunnar Solskjaer se abrazaron apenas tres veces gracias al Niño Maravilla ( Town, y Newcastle). Mientras que por la FA Cup firmó dos conquistas -ante el y los Gunners-. Muy lejos de los números que dejó en los otros equipos que defendió desde su arribo al Viejo Continente.

Por lo mismo, el club decidió enviarlo a préstamo al , donde comenzó con escaso protagonismo antes de que una lesión lo marginara de la competencia. Sin embargo, este curso ha comenzado a tener más acción pese a que para Antonio Conte su dupla estelar en la ofensiva es la que conforman Lautaro Martínez y Romelu Lukaku.

Cabe recordar, eso sí, que en la temporada que pasó, el máximo artillero de La Roja cerró con 27 partidos, tres en FA Cup, 20 en Liga y cuatro en Champions, en los que solo anotó dos tantos en los 1.240 minutos que disputó. En 13 de ellos comenzó desde el arranque.

Mientras que con los lombardos, registra -de momento- trece partidos jugados, cuatro de titular. Esta jornada, Antonio Conte decidió incluirlo entre los titulares para recibir a Brescia en la fecha 29 de la , y el delantero chileno le devolvió la confianza aportando un gol y una asistencia.

El Niño Maravilla demostró una vez más que marca la diferencia a favor de los lombardos cada vez que juega desde el arranque en la liga italiana. El partido ante Brescia fue el cuarto de Alexis como titular en esta temporada y en todos participó de al menos un gol, con dos dianas y tres asistencias.

El derbi de Milán fue el primer partido como titular para el chileno con la camiseta nerazzurra y aportó una asistencia, lo mismo que contra . Luego le marcó un gol a , hasta llegar a esta jornada frente a Brescia. Al contrario, el hombre de La Roja no pudo participar de ningún gol del Inter cada vez que ingresó desde el banco de suplentes, en un total de nueve partidos por el Calcio.

4 - In four matches started in the current Serie A campaign Alexis Sánchez has always been involved in a goal (one goals and three assists). Maravilla.#InterBrescia #SerieA pic.twitter.com/cqrUU7murY