Alexis Sánchez avisa: "Con todo esta temporada, la gran recargada CTM. Siéntense, miren y aplaudan"

El chileno compartió un registro en sus redes luego que Beppe Marotta advirtiera que Inter no lo puede echar puesto que su vínculo finaliza en 2023.

El futuro de Alexis Sánchez sigue siendo una incógnita. El delantero chileno tiene contrato con el Inter de Milán hasta mediados del próximo año y aún no logra destrabar su salida pese a que esta jornada comenzó la pretemporada del Nerazzurri en el Suning Traning Centre de Appiano Gentile de cara a un partido amistoso contra el Lugano, programado para el próximo martes 12 de julio.

Al término de la pasada campaña, el Niño Maravilla fue informado por la tienda lombarda de que no será tenido en cuenta para el curso 2022-2023 y ofertas no le faltan. En Brasil, por ejemplo, se ilusionan con tenerlo entre sus filas en un "pack" que lo incluye junto a Arturo Vidal en Flamengo. No obstante, el nacido en Tocopilla tendría pensado continuar con su carrera en la élite del fútbol europeo.

El conjunto de la Serie A ya le puso precio a su salida aunque Simone Inzaghi lo tiene contemplado dentro del plantel. "Tenemos seis delanteros en la plantilla, incluidos (Andrea) Pinamonti, que hizo una gran temporada, más Alexis Sánchez”, afirmó el DT en rueda de prensa.

Según reportó el sitio Corriere della Sera, los interistas aceptarían una cifra de cuatro millones de euros para desprenderse de su carta cediendo así 3,5 millones de la cláusula de salida lo que les significaría liberar 7.5 millones de su salario.

Por su parte, el CEO del club, Giuseppe Marotta, indicó que el máximo artillero de La Roja “tiene contrato, no es que lo podamos echar. Así como es legítimo que intentemos construir una plantilla de delanteros más competitiva, es legítimo que elija aceptar la mejor oferta o quedarse y jugar sus cartas”.

Y tras las palabras del ejecutivo de la institución, el formado en Cobreloa utilizó sus redes sociales para compartir un registro con el siguiente mensaje: "Con todo esta temporada, la gran recargada CTM (sic)". "A seguir deleitando con lo que amo. Pocos saben. Siéntense, miren y aplaudan", sentenció. ¿Se queda en Inter?