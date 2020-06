Alexis Montes seguirá en el Sonsonate

El defensa estuvo a punto de salir de la institución cocotera.

Alexis Montes tuvo dos ofertas que rondaron su cabeza por varios días. El 11 Deportivo y Águila tocaron la puerta, pero el zaguero decidió seguir con Sonsonate, luego de tener la confianza del presidente y el técnico Rubén Da Silva.

“Tenía ofertas, quería dar ese salto para mejorar. Dialogué con el presidente para llegar a un acuerdo pero me comentaron que el cuerpo técnico me tomaba en cuenta y que en esta ocasión no se podía dar lo de mi salida, puede que más adelante sí se haga”, dijo el defensa nacional que también ha cumplido en procesos de selecciones menores.

Sobre la vuelta del fútbol, esto es lo que quiere Montes, según le comentó a El Gráfico: “Esperamos que se tengan las mejores medidas para nosotros porque también estamos expuestos. Si esto ayuda a la vuelta del fútbol pues muy bien y vamos a tratar de acatar las medidas”.