Alexis, Bravo y Vidal: los tres chilenos campeones en Barcelona

El exvolante de Bayern Munich se transformó en el tercer jugador nacional en levantar una Liga con el conjunto catalán.

Uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol chileno, Arturo Vidal, consiguió este sábado su vigésimo título en Europa, y el segundo en Barcelona, club al que llegó hace menos de un año. Esto, tras superar por la mínima al en duelo donde el ex Bayern Munich fue protagonista al asistir la conquista de Lionel Messi.

Pero el primero en vestir los colores del elenco español y campeonar fue Alexis Sánchez, quien tras completar tres buenas temporadas en el , fichó en 2011 en el equipo que en ese entonces era el campeón del Viejo Continente, de la mano de Josep Guardiola.

Luego de la partida del Niño Maravilla al , Claudio Bravo fue el segundo nacional en arribar al Camp Nou. A diferencia del oriundo de Tocopilla, el arquero completó ocho grandes temporadas con la , por lo cual despertó el interés del Barça.

Además, y tras el festejo del también ex , se transforma en un factor en común entre estos tres futbolistas. Y es que todos ellos también lograron dar la vuelta olímpica en el Cacique aunque no alcanzaron a jugar juntos en Macul. El actual arquero del compartió con el King pero no con Sánchez, quien llegó cuando el golero se marchó a .

VIDAL SE AFIANZA COMO EL CHILENO MÁS GANADOR DE EUROPA

EL HISTORIAL DE SUS ANTECESORES

Alexis Sánchez llegó al en el 2011, por una cifra cercana a los 54 millones de dólares, y no duró más de 3 temporadas. Procedente de Udinese, el formado en tuvo la oportunidad de celebrar 46 goles en los 141 partidos que disputó.

El actual jugador de se coronó seis veces: entre sus títulos figuran 1 Liga de España (2012/2013), 1 Copa de España (2011/2012), 2 Supercopas de España (2013/2014 y 2011/2012), 1 (2011/2012) y 1 (2011). Emigró en 2014 al Arsenal, elenco con el que estuvo hasta principios del pasado año para transformarse en el fichaje estrella de los Diablos Rojos.

Claudio Bravo arribó en 2014, por un monto cercano a los 14 millones de dólares. Tras lucirse bajo los palos de la Real Sociedad por 8 temporadas, no tuvo mucho éxito en el arco culé y la llegada de Marc André Ter Stegen terminó forzando su salida. En su paso por el conjunto blaugrana sólo disputó 75 partidos, aunque ganó ocho títulos: consiguió 2 ligas de España (2015/2016 y 2014/2015), 2 (2015/2016 y 2014/2015), 1 (2016/2017), 1 Supercopa de Europa (2015/2016) y 1 Mundial de Clubes (2015).

Además, recibió el Trofeo Zamora como el golero menos batido de la competencia. Recibió 19 goles en 37 partidos, 0.51 tantos, superando así a rivales como Diego Alves de (0,78), Sergio Asenjo de (0,91) e Iker Casillas de (1,12). Luego partió al Manchester City.

Ahora, el oriundo de San Joaquín buscará a sus 31 años darle el broche de oro a una carrera que estuvo siempre marcada por títulos y distinciones individuales. Y es que el Barcelona puede consumar un triplete histórico con los títulos de y la Copa del Rey. Para ello, los culés deben superar al e instalarse en la final del Wanda Metropolitano, donde esperaría o , y vencer al Valencia en el Benito Villamarín.