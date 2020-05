Alexander Nubel, el arquero que provocó una guerra en el Bayern Munich sin haber jugado

La promesa alemana será la próxima incorporación del conjunto bávaro de cara a la próxima temporada y las reacciones no se hicieron esperar.

Bayern Munich oficializó la renovación de Manuel Neuer, quien extendió su contrato hasta junio de 2023. Sin embargo, el acuerdo con el arquero de la Selección alemana es tan solo un capítulo más de una de las novelas más interesantes en este tramo de la temporada y que tiene un protagonista inesperado: Alexander Nubel.

Con apenas 23 años, Nubel es el arquero más prometedor de la y cuenta con registros realmente extraordinarios con el . Pero su situación en Gelsenkirchen dio un cambio radical cuando se dio a conocer que llegó a un acuerdo con el Bayern Munich, lo que desató una guerra sin precedentes en ambos clubes.

David Wagner, director técnico del Schalke, inmediatamente le quitó la titularidad a Nubel y comenzó a jugar con Markus Schubert entre los tres palos. La decisión ha sido definitiva y tan solo una vez tuvo que recurrir al futuro arquero del Bayern Munich, luego de la lesión del nuevo titular y la salida del veterano Ralf Fahrmann.

Más equipos

"Schubert jugará los próximos partidos. La idea es que se mantenga en el arco del Schalke por lo que resta de temporada", dijo Wagner a Sky , quien reveló que tuvo una conversación con Nubel y le dejó claro que no volvería a ser el titular del equipo de Gelsenkirchen tras darse a conocer su acuerdo con el Bayern.

La situación es delicada en el Schalke, pero en el Bayern Munich es aún más compleja. Y es que Neuer no tiene ninguna intención de permitir a corto plazo el recambio en el arco del conjunto muniqués, por lo que la llegada de Nubel solamente fortaleció la posición del experimentado arquero en las negociacoines con el club.

Dietmar Hamann, ex mediocampista del Bayern Munich, considera que el fichaje de Nubel es una mala idea y en realidad favoreció a Neuer en la renovación de su contrato. El ex jugador considera que el campeón del mundo en 2014 pudo amenazar con marcharse del club si no cumplían con sus exigencias contractuales.

"Puede que hayan contratado a Alexander Nubel un poco prematuramente. Se escucha que incluso le prometieron juegos. No lo renovaría (a Neuer) por tanto tiempo, pero el Bayern Munich se ha puesto en esa posición", explicó Hamann en declaraciones a Sky Alemania, a propósito de la guerra por el arco en el equipo.

Todo esto generó la molestia de los arqueros suplentes, en especial del joven Christian Fruchtl. Christian Rossner, su representante, tuvo duras palabras contra el club y además atacó a Nubel. "Fruchtl no tiene necesidad de huir, todo lo contrario. Pero no cometeremos el mismo error de Nubel, yendo a un club para ser suplente".

La reacción del Bayern Munich no se hizo esperar. El club que tuvo que salir en defensa de Neuer para calmar la situación y además aprobar la llegada de Nubel. Una posición que llega justo después que Hansi Flick manifestara públicamente que Neuer es el titular indiscutible del equipo, pese a la competencia en el arco.

"En las últimas semanas ha habido muchos informes sobre Alexander Nubel. En nombre del Bayern Munich, nos gustaría aclarar que todos los que toman decisiones en el club, incluido el entrenador Hansi Flick, están muy contentos de que Nubel sea jugador nuestro a partir de la próxima temporada", reza el comunicado.

Luego del anuncio de la renovación de Neuer, es obvio que el experimentado arquero alemán continuará defendiendo el arco del Bayern Munich. Sin embargo, la presencia de Nubel será aún más incómoda, exigiendo los minutos que espera tener por su talento. Algo similar a lo que sucede con Marc-André Ter Stegen en la Selección.