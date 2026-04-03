En una entrevista con Kale & Kokkie, Alex Kroes, el director técnico que dejó el Ajax, ha hablado en profundidad sobre su relación con Francesco Farioli. Kroes contrató al apasionado italiano, pero tras una temporada llena de éxitos también se despidió del exitoso entrenador.

«La temporada de Farioli se considera ahora fantástica», recuerda Kroes en el vídeo. «Digo esto sin ningún tipo de negatividad hacia Francesco, porque sigo teniendo una muy buena relación con él».

«Hablé con él largo y tendido este fin de semana y pronto iré a Oporto», aclara el exdirector técnico. Farioli trabaja desde la temporada pasada en el FC Porto y se encamina hacia el título de liga en Portugal.

«En ese sentido no hay ningún problema. A veces también me molesta que desde ciertos sectores se insinuara que él y yo teníamos una pelea o que fuera culpa mía que ya no estuviera en el Ajax. Bueno, que les den. ¡Eso no es cierto en absoluto!».

«Pero, en realidad, en los Países Bajos se trata mal constantemente a los entrenadores extranjeros», argumenta Kroes. «Durante la temporada ha habido muchas críticas a su estilo de juego».

«Vino tanto de dentro como de fuera, de todo tipo de sectores. Me di cuenta de que él tampoco era insensible a eso. Fue una suposición errónea por mi parte, pero pensé: un cuerpo técnico extranjero no se da cuenta de todo lo que ocurre a su alrededor».

Farioli se marchó tras un año en el Ajax, no porque no se sintiera a gusto, al contrario, confirma Kroes. Temía que, debido a la situación financiera del Ajax, tuviera que realizar «un número de Houdini» para igualar el éxito de su primera temporada.

«Me dijo: "Me temo que tendrás que despedirme en octubre o noviembre"», afirmó Kroes. «Este año he conseguido sacar todo el partido posible, pero es posible que mis pilares se marchen. Piensa en Brian Brobbey y Kenneth Taylor».

Para Farioli fue «una suma de factores». «Pensó: esto no va a salirme bien. Lo que he logrado hasta ahora, no voy a poder repetirlo otro año más». Kroes profundiza en la marcha del italiano.

«Se dicen cosas en broma sobre, por ejemplo, el cocinero», se refiere a la profesionalización que Farioli quería llevar a cabo. «La verdad es también que Francesco pensaba que eso era pan comido».

«Ha trabajado en países donde eso era más fácil, como Turquía. En la práctica y la legislación de los Países Bajos, sustituir a alguien no es tan sencillo. Además, estábamos en plena ronda de recortes, en la que se despidió a cincuenta personas».

Para Farioli, todo iba demasiado lento. «Contratamos a alguien, pero aún le quedaban dos meses de preaviso. “¿No puede venir antes?”, quería saber Farioli. No, eso no es posible. Lo difícil es que para él era algo inexplicable».